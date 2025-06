"Está superlindo": Vania Bludau y Austin Palao se mandan elogios y avivan posible romance

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vania Bludau y Austin Palao se mandaron elogios avivando un posible romance entre ambos luego de ser captados en supuesta escena de besos durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril.

Luego de negar los presuntos besos mostrados en las imágenes de Amor y fuego, Austin Palao, de 30 años, no descartó salir con Vania Bludau y, por el contrario, resaltó que le parece “una chica muy linda”.

Ahora, Vania Bludau responde a los halagos del hermano menor de Said y revela que “lo puso en su radar” el día que acudió a la boda de Baigorria. “Muy aparte de lo que dijo (…) a Austin lo puse en mi radar nuevamente el día del matrimonio porque yo no me acordaba mucho del hermanito de Said”, manifestó a Trome.

En ese sentido, la modelo no dejó de mostrar su interés por Austin. “Está superlindo, me parece un chico muy correcto, no sé si lo es, pero me parece y espero que sí”, sostuvo la expareja de Mario Irivarren.

Por último, la exintegrante de Combate y Esto es guerra mencionó la posibilidad de encontrarse pronto con Austin Palao. “De hecho que me lo voy a cruzar en cualquier momento, en Lima o Miami, porque veo que también viaja para allá”, concluyó.

Vania Bludau estuvo presente en la boda y fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Austin Palao no descartó tener una relación con Vania Bludau

Austin Palao se refirió a las declaraciones de su cuñada Alejandra Baigorria, quien se mostró a favor de una relación entre él con su amiga Vania Bludau.

"Mi cuñada es lo máximo (…) En verdad no ando pensando en estar con alguien para ser honesto. Igual esas cosas creo que no se buscan, simplemente se dan", señaló a las cámaras de Amor y fuego.

Seguidamente, mencionó que no descarta la posibilidad de que pueda surgir algo con Bludau si se da la situación. "De suscitarse, de estar en un ambiente en donde nos podamos explayar un poco más, conversando, quién sabe", expresó.

Semanas atrás, el propio Austin aseguró al programa de espectáculos que no tendría problema en salir con Vania. "Es una chica muy linda y tenemos amigos en común", dijo el también modelo de 30 años. Ante la consulta de si besase a la influencer, acotó: "No lo sé, el futuro es incierto".

Austin Palao no descartó tener una relación con Vania Bludau. | Fuente: Instagram

Vania Bludau y Austin Palao son grabados en presunta escena de besos

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao dejó muchos momentos que fueron comentados por usuarios y seguidores de la farándula local. Una de las escenas más virales tuvo a dos protagonistas: Vania Bludau y Austin Palao.

Fue el programa Amor y fuego que difundió breves momentos que no fueron vistos en la denominada "Boda del año” que significó la unión de Alejandra Baigorria y Said Palao tras cinco años de relación.

¿Qué pasó? En las imágenes se pudo ver cómo Vania Bludau aparece muy cariñosa con Austin Palao, hermano de Said Palao. Ambos aparecen bailando en medio de la multitud mientras que se acercan el rostro hasta darse un supuesto beso que desató rumores de un presunto romance.

Estas imágenes, además, aclararon la situación sentimental de Vania Bludau, quien estaría soltera ante los rumores de que habría regresado con su expareja Mario Irivarren.

Por su parte Austin Palao concluyó su relación con la chilena Fran Maira en diciembre del año pasado.

