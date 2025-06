"Se aclararon las cosas": Flavia Laos le pidió disculpas a la mamá de Ale Fuller tras intenso enfrentamiento en vivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego del incómodo momento que se vivió entre Flavia Laos y Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, la modelo decidió ofrecer disculpas a Doberti tras un tenso intercambio de palabras al aire.

Todo comenzó cuando Daniela Doberti salió en defensa de su hija ante las declaraciones que Flavia y el actor Pablo Heredia realizaron sobre Ale. Durante la entrevista, Laos intervino en vivo para rechazar que fuera la madre de Fuller —y no la propia actriz— quien respondiera públicamente a las críticas, lo que generó un fuerte cruce de opiniones.

Ante esta situación, Ale Fuller no tardó en pronunciarse, expresando su incomodidad por la forma en que su madre fue tratada por Flavia en televisión. La actriz pidió respeto hacia su progenitora y dejó claro que le dolió la manera en que se abordó el tema. Sin embargo, Ale también confirmó que, tras lo sucedido, Flavia Laos la llamó para ofrecerle disculpas por su actitud.

“Flavia me escribió y me dijo que, tras todo lo sucedido, tuvo una llamada con mi mamá, en donde le pidió disculpas por su forma exaltada de hablar. Conversaron largo y aclararon las cosas”, reveló Fuller. Con esta conversación privada, ambas partes parecen haber limado asperezas, dando por cerrado el impasse mediático.

¿Qué le dijo Flavia Laos y a la mamá de Ale Fuller en vivo?

Hace unos días, se vivió un momento tenso se vivió entre Flavia Laos y Daniela Doberti, mamá de Ale Fuller. La cantante se mostró incómoda con las declaraciones de Doberti, quien defendió a su hija después del supuesto triángulo amoroso entre Pablo Heredia, Mayra Goñi y su hija.

Tras asegurar que tiene la autorización de Ale para hablar de la situación y desmentir la polémica, Laos se molestó con las declaraciones de la señora.

"No entiendo por qué la mamá de Ale está hablando por ella y no está aclarando varias cosas. Ale ya es mayor de edad, si necesitan saber algo, deberían preguntarle directamente a ella", expresó Flavia a Amor y Fuego.

Lo que le molestó más a Flavia Laos fue que Daniela Doberti saliera a hablar en público y no Ale Fuller. "¿Por qué no buscan a Ale? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Ale perfectamente puede responder lo que le pregunten, no es mi posición hablar por ella. Mi mamá no opina públicamente sobre esto", mencionó, asegurando que la señora no debe meterse.

Flavia Laos confirmó que tuvo romance con Pablo Heredia

La recordada protagonista de Ven, baila quinceañera decidió -luego de mantenerlo en secreto por muchos años- contar su verdad.

Como se recuerda, en esa época, Ale Fuller, mejor amiga de Laos, mantenía una relación con el actor argentino. No obstante, su amistad se rompió cuando en la última temporada de la novela, Laos y Heredia también estuvieron juntos. A través de un live de TikTok, la modelo aclaró que no fue culpable de la ruptura de Fuller y Pablo, pero sí se sintió responsable de ello.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", mencionó, recordando que Flavia tenía 18 años en ese entonces.