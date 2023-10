Florcita Polo es la primera eliminada de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'

Florcita Polo se convirtió en la primera eliminada del programa El Gran Chef Famosos, que en su cuarta temporada, no contará con la esperada etapa de 'Repechaje', por lo que su despedida del reality culinario es definitiva.

La hija se Susy Díaz se frustró al ver que había quemado el aderezo para el segundo plato de la noche de eliminación. Ella estaba preparando una lengua estofada cuando notó que el fuego era demasiado intenso y estaba quemando la cebolla. "Esta cocina es un monstruo", dijo en ese momento. Por ello, tuvo que volver a hacerlo.

Antes de abandonar el set, Florcita Polo expresó su agradecimiento a todos los involucrados en el programa.

"Agradezco a todos por la oportunidad. Estoy feliz de haber estado unos días acá. Sé que tengo que aprender un poco más. Gracias por todo. Di lo mejor de mí hasta donde pude. Me voy contenta y me voy feliz. Lo que voy a extrañar es esta cocina industrial que para mí fue un reto, los platos nuevos que me han hecho preparar y al jurado que me ha caído súper bien, así como a mis compañeros", comentó.

La diferencia de El Gran Chef Famosos con respecto a otros programas reality también fue resaltada por la participante.

"Es un programa familiar, nada vulgar y esto es muy importante para el televidente, ofrecer un contenido donde te diviertas y a la vez aprenda. Es un formato muy bueno donde no encuentras faltas de respeto ni ataques entre tus compañeros y eso es lo que más me gusta del programa, porque me he sentido muy cómoda participando así sea que haya estado muy poco tiempo", agregó.

Quiere segunda oportunidad

A pesar de que en esta cuarta temporada de El Gran Chef Famosos no se llevará a cabo la ronda de 'Repechaje', Florcita Polo, expresó su deseo de tener otra oportunidad en la competencia culinaria.

Cuando se le consultó si aceptaría la oportunidad de regresar al programa, la expareja de Néstor Villanueva respondió con entusiasmo: "Si me gustaría, porque me fui triste y con las ganas de seguir aprendiendo de los integrantes del jurado".

Florcita Polo estuvo en la primera noche de eliminación de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos junto a Ximena Hoyos, Renato Rossini Jr. y Sergio ‘Checho’ Ibarra, quienes continúan en la competencia.

José Peláez no estará temporalmente en 'El Gran Chef Famosos'

Tras el estreno de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, las sorpresas no pararon de llegar. Primero que ya no serán retos, sino niveles; después que no habrá 'Repechaje' y finalmente, que José Peláez no estará temporalmente en el reality de cocina.

El conductor del programa comentó que no estará un tiempo en la competencia ya que se irá a Chicago, Estados Unidos para correr una maratón.

Si bien sus compañeros se emocionaron, muchos de sus fanáticos en redes sociales lamentaron la ausencia de José Peláez.

De esta manera, la conducción de El Gran Chef Famosos quedará en manos de Miguel Vergara, Junior Silva, Ricardo Rondón, Armando Machuca, ‘Loco’ Wagner, Karina Calmet, Katia Palma y Mauricio Mesones, quienes se turnarán en cada emisión.