Melissa Loza acaba de convertirse en madre por segunda vez. | Fuente: Instagram

A fines de enero, Melissa Loza se volvió a convertir en madre por segunda vez. Ella le dio la bienvenida a su hija Erika, fruto de su relación con el chef Juan Diego Álvarez. A un mes de su nacimiento, la modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto en la que parece haber recuperado su figura tras el parto.

En la publicación, compartida en Instagram, la exparticipante de "Esto es guerra" compartió sus consejos para recuperar las medidas después del embarazo.



"Les cuento que el 29 cumplí un mes desde la llegada de mi bebé (Erikita). Muchas me escriben para saber qué hago para recuperar mis medidas. No se desesperen mamitas, todo tiene su tiempo. Para volver al cuerpo de antes, a mí me está funcionando tomar abundante agua y la infaltable faja", comentó Melissa Loza, quien dio a luz a los 36 años.



En su cuenta de Instagram, la modelo compartió las primeras fotos de su pequeña hija, donde solo se ven sus manos. A propósito de su llegada, escribió un cariñoso mensaje. "¡Bienvenida al mundo, hija! ¡Te deseamos con tanta fuerza! Anhelábamos tu llegada, ahora ya con nosotros. Eres la bendición más grande de nuestras vidas, de nuestra familia, el resultado perfecto del amor de mamá y papá", escribió.



Así luce Melissa Loza a un mes de dar a luz. | Fuente: Instagram

PLANES DE BODA

Antes del nacimiento de Erika, Melissa Loza reveló que tiene planes de casarse "en un futuro" con su pareja Juan Diego Álvarez.

"Tenemos un anillo que es símbolo de nuestro amor, sí, eso sí es verdad, pero eso (matrimonio) ahorita, por el momento no se va a poder, porque vamos a esperarte con muchas ansias", dijo durante su embarazo a "En boca de todos".

OTROS CONSEJOS

Vanessa Jerí, quien se convirtió en madre por primera vez a fines del 2019, también sorprendió a sus seguidores al mostrar un vientre plano luego del parto.



“En todo mi embarazo subí ocho kilos y, a la semana que di a luz, bajé siete kilos... ¿Faja sí o no?”, empezó su mensaje en Instagram, junto a una fotografía donde luce su esbelta figura.

La recordada actriz de "Mil Oficios" brindó algunos consejos para mantener la línea tras el embarazo como utilizar faja si un especialista la recomienda, una dieta saludable y ejercicios. Pero, a las mujeres que dieron a luz a través de cesárea, les recomendó esperar tres meses para iniciar un rutina de entrenamiento.

Vanessa Jerí tiene una relación con el empresario Raúl González, quien se desempeña como mánager del futbolista peruano Jefferson Farfán.