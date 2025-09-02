Últimas Noticias
Furrey reaparece en 'Habla Good' dos meses después de su accidente: "Felizmente estoy bien, soy una persona fuerte"

Antonio Crespo, conocido en redes sociales como 'Furrey', regresó al pódcast 'Habla Good' tras sufrir un accidente hace dos meses.
| Fuente: YouTube: @todogoodpe
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Tras dos meses de ausencia por un accidente de tránsito, Antonio Crespo volvió al streaming y contó detalles de su recuperación y sus nuevos planes de vida.

Antonio Crespo, conocido en redes como Furrey, reapareció este martes en la conducción de Habla Good, luego de dos meses alejado tras el accidente de tránsito que sufrió el 9 de julio. Acompañado de sus compañeros José Rodríguez, Tonino y Víctor Caballero ‘Curwen’, el youtuber agradeció el apoyo recibido y aseguró: “Soy una persona fuerte y he luchado por salir adelante”.

El creador de contenido explicó que su salud evoluciona favorablemente: “Felizmente estoy bien. Fui al traumatólogo el viernes, me dijo que solo necesito terapia. Ya no tengo ningún riesgo, ahora solo queda recuperar el músculo”. También contó que perdió 10 kilos más de lo que tenía como meta para fin de año y que lo sucedido "fue tan trágico" que perdió la memoria.

"He tenido mucha suerte”

Durante el programa, dedicó unas palabras a su familia y, en especial, a su esposa, la doctora Giselle Minchola: “Estoy aquí gracias a mi familia. A mi esposa le he ganado un nuevo nivel de respeto, porque yo me habría vuelto loco. Ella ha tenido temple, ha aguantado mucho. He tenido mucha suerte”.

Furrey reconoció que al despertar en la clínica se sintió vulnerable y llegó a llorar al leer mensajes de odio en redes; sin embargo, destacó la ola de cariño que recibió: “Entraba a Instagram y la cantidad de amor de la gente fue una locura”. Incluso se permitió bromear: “Me desperté y mi esposa me dijo: ‘¿Dónde están las otras familias para apoyar con los gastos?’”.

Respecto al robo que sufrió tras el accidente, confirmó que le quitaron su mochila con computadora, llaves y billetera: “Se compró un chifa, luego fue a la pollería, hizo compras para toda la semana. Me quemaron buen dinero”. Pese a ello, logró recuperar su celular gracias a un repartidor que lo guardó hasta que llegaron los bomberos.

"Nunca más volveré a usar un scooter"

En uno de los momentos más emotivos, contó que durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) soñó con su hermana fallecida: “Me dijo ‘piensa en mí’. Para mí, que no me haya roto la cabeza o las piernas... ha sido una coincidencia detrás de otra… o mi hermana me protegió, o no me tocaba”.

El accidente también le dejó una nueva perspectiva sobre la vida: “Ni bien Giselle pueda, por su residencia, vamos a intentar tener hijos. No quiero perder el tiempo. Y nunca más volveré a usar un scooter; en esta ciudad es demasiado peligroso”.

¿Qué pasó con Furrey?

El 9 de julio, Furrey fue atropellado en La Victoria mientras se dirigía en scooter al estudio para grabar Habla Good. Por la gravedad de sus heridas, fue ingresado a la UCI. Su esposa informó entonces que, aunque estaba delicado, lo había reconocido, la que fue tomado como una señal alentadora.

Tras el accidente, sufrió el robo de documentos y el vaciado de sus cuentas bancarias, lo que obligó a su familia a bloquear fondos y solicitar ayuda para recuperar documentos esenciales. A finales de julio, se comunicó que había salido de la UCI, aunque continuaba internado en una clínica.

¿Quién es Furrey?

Antonio Crespo Galán, conocido en redes como Furrey, es un creador de contenido digital español que desarrolló su carrera en Perú. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lima y actualmente se desempeña como conductor, productor y editor del canal de YouTube Todo Good, donde lidera espacios como Habla Good y Good Floro, junto a otros influencers peruanos.

Nacido en Sevilla y con parte de su infancia vivida en Argentina, Antonio se trasladó a Lima con su familia, y decidió quedarse en el país motivado por su carrera profesional y por amor a su esposa, la doctora Giselle Minchola. Además de su experiencia en edición de video y diseño de videojuegos, recientemente se sometió a una cirugía bariátrica como parte de su cambio personal.

Tags
Furrey Antonio Crespo

