Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

'Furrey' revela las compras hechas con su tarjeta tras ser víctima de robo luego de su atropello

'Furrey' aprovechó la ocasión para agradecer a quienes siguen enviándoles mensajes de apoyo para su pronta recuperación.
'Furrey' aprovechó la ocasión para agradecer a quienes siguen enviándoles mensajes de apoyo para su pronta recuperación. | Fuente: Instagram: Furrey
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El influencer español expuso en redes sociales los movimientos bancarios que delataron al presunto ladrón.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antonio Crespo Galán, conocido en el mundo digital como 'Furrey', utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el robo de sus pertenencias tras el atropello que sufrió a mediados de julio y que lo mantuvo en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico en Lima.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenidos dijo que debió realizar nuevos trámites para obtener los duplicados de sus documentos, los cuales le fueron sustraídos mientras permanecía tendido en el pavimento de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

"Tuve que sacar otro DNI por el... que se le ocurrió robarse mi mochila estando inconsciente en la pista", escribió el youtuber español junto a una imagen de sus nuevos documentos.

'Furrey' hizo trámites para conseguir los duplicados de los documentos que le fueron robados.

'Furrey' hizo trámites para conseguir los duplicados de los documentos que le fueron robados.Fuente: Instagram: Furrey

'Furrey' muestra su estado de cuenta y revela qué hizo ladrón con su dinero

'Furrey' también compartió una imagen del estado de cuenta de una de sus tarjetas bancarias, la cual habría sido utilizada por el presunto ladrón para realizar compras en distintos establecimientos.

"Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas mi causa", se lee en la instantánea. "Le invité el chifa y su supermercado de la semana, al parecer".

Por último, el youtuber agradeció a todas las personas que continúan enviándole mensajes de apoyo durante su recuperación y aseguró que tiene muchas ganas de retomar sus labores al lado de sus compañeros.

"Gracias a todos, de verdad. Qué ganas tengo de volver", expresó.

'Furrey' muestra su estado de cuenta y revela qué hizo el presunto ladrón con su dinero.

'Furrey' muestra su estado de cuenta y revela qué hizo el presunto ladrón con su dinero.Fuente: Instagram: Furrey

¿Quién es Furrey?

'Furrey' es un creador de contenido digital de origen español que desarrolló su carrera en Perú. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lima y actualmente es conductor, productor y editor en el canal de YouTube Todo Good, donde lidera programas como Habla Good y Good Floro junto a otros influencers.

Originario de Sevilla con una parte de su infancia en Argentina, Antonio se trasladó a Lima con su familia y decidió quedarse en Perú por su carrera y por su esposa, la doctora Giselle Minchola. Además, cuenta con experiencia en edición de video y diseño de videojuegos, y recientemente se sometió a una cirugía bariátrica.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Furrey Todo Good

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA