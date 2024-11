Gia Rosalino sobre su relación con Aldo Miyashiro: "Nunca busqué estar con él, fue algo inesperado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gia Rosalino, la actriz que ganó popularidad por interpretar a Ana Lucía en Al fondo hay sitio, se animó a revelar detalles de cómo inció su romance con el actor Aldo Miyashiro y cuál es el factor clave que los mantiene unidos. Antes de este vínculo sentimental, el presentador de La banda del chino protagonizó un 'ampay' que lo llevó a separse de la actriz Érika Villalobos y alejarse de la televisión por un corto tiempo.

"Nunca busqué estar con Aldo ni lo decreté. Eso fue algo inesperado, y todavía me hace reír. Lo curioso es que el humor es lo que nos une; nuestra relación se basa en eso, y es lo bonito", señala a El Comercio la intérprete.



Aunque al inicio tuvo algunas dudas por la diferencia de edad, con el tiempo Gia se convenció de que esto no era un problema, pese a sus diferencias en algunos aspectos.

"Nunca había estado con alguien mayor, así que tuve mis reparos. Ahora ya no es un problema. Aunque somos distintos en muchas cosas, nos entendemos bien y compartimos el amor por la actuación. Y aunque no soy fanática del fútbol como él, ahora tengo que ser de Universitario, sino me termina", relató.

Sobre el pasado de Aldo Miyashiro, la actriz tiene una postura firme: "Yo separo el pasado del presente. Prefiero mirar hacia adelante y ser feliz. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos alguna vez, y al ser una persona pública todo es mucho más intenso", menciona.

Gía Rosalino y su debut en Al fondo hay sitio

En lo profesional, Gia Rosalino es consciente de que su popularidad es mayor desde que llegó del teatro a Al fondo hay sitio. En la serie, ella interpreta Ana Lucía, una modelo que se interpone en la relación entre July y Cristóbal Montalbán.

“Mi personaje ha tenido una gran acogida, muchos la quieren, aunque también hay haters, ya que se entromete en una relación”, menciona. No obstante, la actriz dijo estar agradecida por la oportunidad de formar parte de una producción que siempre la ha fascinado. "Desde un principio supe que formaría parte de esta serie", asegura.

Rosalino comenta que, en ocasiones, su familia y ella se ven reflejados en algunos de los personajes de Al fondo hay sitio. “A veces, mi familia y yo nos sentimos como los Gonzales, somos de Breña y hemos vivido hasta diez personas en una casa pequeña”, cuenta.

Su trayectoria en la televisión también incluye la participación en Brujas, la secuela de Princesas, aunque el estreno de esta última aún no tiene fecha confirmada.

