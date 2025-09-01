'Mundial de desayunos': dueño de 'El Chinito' cuenta los secretos para un buen pan con chicharrón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación del pan con chicharrón a las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’. | Fuente: RPP

Este lunes, el streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación del pan con chicharrón a las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’. El platillo peruano selló su pase a la siguiente ronda del torneo digital tras vencer al bolón verde de Ecuador con más de 8 millones de votos. Ahora, deberá enfrentar a Chile, que participa con su marraqueta con palta.

Una de las sangucherías más representativas de Lima donde se puede degustar un rico pan con chicharrón es ‘El Chinito’. Pese a que actualmente cuenta con locales en Barranco, Los Olivos y Lince, su establecimiento más reconocido es el ubicado en la esquina del jirón Chancay y Zepita, en el Cercado de Lima.

En diálogo con RPP, el propietario de la cadena de sangucherías, Luis Yong, relató que su padre Félix Yong era un gran cocinero y encontró una manera de hacer que los chicharrones que vendía se diferenciaran del resto.

“Los hombres en China cocinan. [Mi padre] cocinaba muy bien y aprendió que en el negocio que teníamos, los chicharrones clásicos de Mala y Lurín, tenían para él un defecto: los hacían en la manteca en los peroles de los cilindros y con leña en su propia manteca. Él [lo] cambió. Dijo: ‘cuando se enfría y se pone duro, pierde sabor, se seca mucho en su propia manteca’. Dijo: ‘No. Hacemos en dos fases’”, explicó.

“Mi papá dijo así: ‘el chicharrón primero lo vamos a hacer en trozos grandes [de] 400 a 500 gramos’ […] 45 minutos los sancochamos. ¿Con qué los sancochamos? Como dice mi papá, no es cuestión de echarle agua con sal y que se sancoche. Le echamos, por ejemplo, achiote. [El] achiote da el color”, acotó.

Asimismo, el Yong señaló que, a diferencia de otros restaurantes, ellos no usan manteca en la preparación del chicharrón.

“No uso manteca. Al final es el sancochado con achiote, pimienta, chapas, las bolitas que son súper aromáticas, cebolla, ajos y algo muy importante: le echamos kion y dentro de los ingredientes chinos que le dan su saborcito. El velero umami ese sexto sabor que uno no sabe que está comiendo, pero que le agrada. Un poquito de canelita china. Tres minutos en aceite vegetal caliente”, indicó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Confía en que el pan con chicharrón pasará a la final

Luis Yong señaló que confía en que el pan con chicharrón logre superar a la marraqueta con palta de Chile en el 'Mundial de desayunos'.

“[En] la semifinal yo creo que sí [pasamos]. Nosotros seguimos con nuestro chicharrón”, concluyó.