Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

'Mundial de desayunos': dueño de 'El Chinito' cuenta los secretos para un buen pan con chicharrón

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Perú se enfrentará a Chile en las semifinales del 'Mundial de desayunos' del streamer Ibai Llanos. El país sureño compite con su marraqueta con palta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 02:28
El streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación del pan con chicharrón a las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’.
El streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación del pan con chicharrón a las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’. | Fuente: RPP

Este lunes, el streamer español Ibai Llanos confirmó la clasificación del pan con chicharrón a las semifinales del ‘Mundial de Desayunos’. El platillo peruano selló su pase a la siguiente ronda del torneo digital tras vencer al bolón verde de Ecuador con más de 8 millones de votos. Ahora, deberá enfrentar a Chile, que participa con su marraqueta con palta.

Una de las sangucherías más representativas de Lima donde se puede degustar un rico pan con chicharrón es ‘El Chinito’. Pese a que actualmente cuenta con locales en Barranco, Los Olivos y Lince, su establecimiento más reconocido es el ubicado en la esquina del jirón Chancay y Zepita, en el Cercado de Lima.

En diálogo con RPP, el propietario de la cadena de sangucherías, Luis Yong, relató que su padre Félix Yong era un gran cocinero y encontró una manera de hacer que los chicharrones que vendía se diferenciaran del resto.

“Los hombres en China cocinan. [Mi padre] cocinaba muy bien y aprendió que en el negocio que teníamos, los chicharrones clásicos de Mala y Lurín, tenían para él un defecto: los hacían en la manteca en los peroles de los cilindros y con leña en su propia manteca. Él [lo] cambió. Dijo: ‘cuando se enfría y se pone duro, pierde sabor, se seca mucho en su propia manteca’. Dijo: ‘No. Hacemos en dos fases’”, explicó.

“Mi papá dijo así: ‘el chicharrón primero lo vamos a hacer en trozos grandes [de] 400 a 500 gramos’ […] 45 minutos los sancochamos. ¿Con qué los sancochamos? Como dice mi papá, no es cuestión de echarle agua con sal y que se sancoche. Le echamos, por ejemplo, achiote. [El] achiote da el color”, acotó.

Asimismo, el Yong señaló que, a diferencia de otros restaurantes, ellos no usan manteca en la preparación del chicharrón.

“No uso manteca. Al final es el sancochado con achiote, pimienta, chapas, las bolitas que son súper aromáticas, cebolla, ajos y algo muy importante: le echamos kion y dentro de los ingredientes chinos que le dan su saborcito. El velero umami ese sexto sabor que uno no sabe que está comiendo, pero que le agrada. Un poquito de canelita china. Tres minutos en aceite vegetal caliente”, indicó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Confía en que el pan con chicharrón pasará a la final

Luis Yong señaló que confía en que el pan con chicharrón logre superar a la marraqueta con palta de Chile en el 'Mundial de desayunos'.

“[En] la semifinal yo creo que sí [pasamos]. Nosotros seguimos con nuestro chicharrón”, concluyó.

Te recomendamos

Espacio Vital

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EN LA NUTRICIÓN USAR EL ARROZ FRÍO AL DÍA SIGUIENTE?

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y suele prepararse en grandes cantidades, a menudo guardándose para el día siguiente. Sin embargo, lo que pocos saben es que este cambio en la temperatura y el tiempo de reposo puede influir en sus propiedades nutricionales. ¿Qué diferencia puede hacer consumir arroz frío en lugar de recién cocido?
Espacio Vital
Espacio Vital
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de desayunos Pan con Chicharrón Perú Ibai Llanos

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA