Ibai tras la goleada que sufrió Perú en Uruguay: "¿A quién le importa? El mundial de verdad es el de desayunos"

Mientras la hinchada peruana lamenta la dura derrota por 3-0 frente a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el creador de contenidos español Ibai Llanos decidió mostrar la otra cara de la moneda. A través de sus redes sociales, recordó que Perú figura entre los favoritos para ganar el Mundial de Desayunos, certamen virtual que organiza en su comunidad digital.

"Uruguay tres, Perú cero. Vale, malas noticias… ¿Pero a quién le importa? ¡El pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de Desayunos! ¡Alegría!", expresó Llanos en un video, alentando a los peruanos a votar y superar a la marraqueta chilena. "El mundial de verdad es el de desayunos".

Una curiosa coincidencia

Ibai no dejó pasar una curiosa coincidencia futbolística al mencionar que las cuatro selecciones semifinalistas del Mundial de Desayunos (Perú, Chile, Venezuela y Bolivia) perdieron sus partidos de Eliminatorias en la última fecha, todas por el mismo marcador, 3-0.

"No me lo puedo creer: otra selección que está en semifinales del Mundial de Desayunos ha perdido tres a cero, igual que Perú. Colombia tres, Bolivia cero… Venezuela también cayó 3-0 contra Argentina… y Chile perdió 3-0 ante Brasil. ¡Las cuatro semifinalistas del Mundial de Desayunos han perdido 3-0!", comentó sorprendido el streamer.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

La semifinal más comentada del Mundial de Desayunos enfrenta a Perú y Chile, lo que podría marcar un nuevo récord de votaciones dentro del torneo virtual.

En paralelo, la otra llave se disputará entre Venezuela y Bolivia. El ganador de cada cruce clasificará a la final, donde se definirá al desayuno preferido por la comunidad digital de Ibai Llanos.

Los seguidores que deseen apoyar al pan con chicharrón, deberán en las redes sociales de Ibai:

Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando "me gusta" al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.