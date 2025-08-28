Giacomo Bocchio se suma al 'Mundial de desayunos' de Ibai y ofrece prepararle un Pan con chicharrón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú y Ecuador se enfrentan en los cuartos de final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai. | Fuente: Instagram (ibaillanos)

El Mundial de los desayunos de Ibai sigue siento tendencia. Ahora, son Perú y Ecuador los que se vienen enfrentando en la etapa de Cuartos de final. Por parte de nuestro país, el streamer español mostró el pan con chicharrón junto con el tamal, mientras que de Ecuador se presentó el bolón verde con huevo, salsa y un encebollado que acompañan el típico plato ecuatoriano.

Del mismo modo, el influencer resaltó, por medio de otro video en su cuenta de Instagram, la gran cantidad de votaciones recibidas para Perú para obtener su victoria ante Los chilaquiles, de México.

“Perú viene de ganar el enfrentamiento a México haciendo récord de votos. 2,5 millones de votos que tuvo el desayuno peruano, frente a 1,2 millones que tuvo el mexicano”, resaltó Ibai.

Asimismo, Ibai recordó que Ecuador viene de vencer a Guatemala en un “duelo igualadísimo” donde ganó solo por 75 mil votos de diferencia.

“Por parte de Ecuador viene de vencer a Guatemala en un duelo igualadísimo (…) 1,9 millones en Ecuador mientras que Guatemala tuvo 1,8 millones por lo que estuvo rozando los cuartos de final”, señaló.

Finalmente, el influencer afirmó haber leído la mayoría de los comentarios de los peruanos por lo que decidió incluir el tamal. “He leído todo nuestro feedback y he añadido tamal. Me lo pidieron mucho. Buen desayuno, contundente, por parte de Perú”, mencionó Ibai.

Giacomo Bocchio es conocido por haber sido uno de los jurados del programa El gran chef famosos. | Fuente: Instagram (giacomo_bocchio)

Giacomo Bocchio ofrece hacerle un Pan con chicharrón a Ibai Llanos

Giacomo Bocchio también se unió a la tendencia del Mundial de los desayunos de Ibai. El recordado jurado de El gran chef famosos comentó la publicación del streamer donde da a conocer, por medio de un video, los cuartos de final entre Perú y Ecuador.

"El ofrecimiento sigue en pie, Ibai, cuando vengas yo te hago un pan con chicharrón", expresó el cocinero y generador de contenidos recibiendo miles de 'Me gusta' y cientos de comentarios.

Anteriormente Bocchio compartió un video donde resaltó la textura, suculencia, frescura, y demás cualidades del pan con chicharrón. "Es importante un pan crujiente. Suave por dentro, crocante por fuera. Que el chanchito esté jugoso y suave. Que al mismo tiempo tenga mucho sabor, que tenga una marinada potente", explicó.

En el mismo post, el cocinero y personalidad de televisión invitó a Ibai a venir al Perú y probar el pan con chicharrón hecho por él mismo. "Ibai Llanos, si vienes al Perú yo mismo te preparo un rico pan con chicharrón", escribió.

El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla.Fuente: Andina

¿En qué consiste el ‘Mundial de los desayunos’ de Ibai?

Ibai organizó la primera edición del 'Mundial de los desayunos' donde 16 países se enfrentarán para encontrar “la mejor gastronomía del mundo”. Para ello, el también presentador de esports utilizará un formato muy similar al de la Copa del Mundo donde habrá octavos de final, cuartos de final, seminales y una final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el mundial de los desayunos”, anunció el youtuber en un video en su cuenta de Instagram donde dio a conocer cómo se hará la competencia.

Del mismo modo, Ibai informó que el torneo comenzará este lunes18 de agosto con Perú y México en el primer enfrentamiento.

“Será un mundial como el de toda la vida: octavos de final, cuartos de final, semifinal, final y un ganador. Yo dejaré dos comentarios y ustedes votarán por el país que creen que merece pasar de ronda”, sostuvo.

Giacomo Bocchio ofrece a Ibai prepararle un Pan con chicharrrón para su 'Mundial de los desayunos'.Fuente: Instagram (ibaillanos)

¿Qué países se enfrentan en el Mundial de los desayunos, de Ibai?

El 'Mundial de los Desayunos' tiene a ocho países enfrentándose en la etapa de Cuartos de final en "un sorteo totalmente amañado". A continuación, revisa los duelos organizados por Ibai.

Perú vs. Ecuador.



Chile vs. España.



Venezuela vs. Colombia.

*Los otros duelos de octavos de final del Mundial de los desayunos todavía no se definen.

¿Dónde ver y votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Ibai permitirá a sus 12 millones de seguidores en Instagram poder ver, comentar y votar en el torneo denominado 'Mundial de los desayunos'. Si bien el streamer no informó sobre una transmisión en vivo, las personas pueden entrar a sus redes sociales para ver cómo va la votación y revisar su cuenta oficial de Twitch e Instagram para enterarse sobre cualquier alcance del torneo.