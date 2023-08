Giacomo Bocchio: "Ser cocinero es un oficio y tienen que estar en la cancha, no se aprende solo comiendo"

Perú Giacomo Bocchio lamentó cómo forman a los nuevos cocineros en la actualidad.

"A cocinar se aprende cocinando, no comiendo", dijo enérgicamente Giacomo Bocchio sobre la actualidad de los jóvenes que se preparan para ser cocineros. El juez de El gran chef famosos estuvo en el programa En Escena, de RPP Noticias, para comentar de qué va su conferencia La cocina y la familia.

"Para mí son palabras importantes en las que encuentro pasión y, en este caso, es una conferencia que es para todos los amantes de la gastronomía; pero, en esencia, es para ese joven que quiere ser cocinero", comentó. "Es importante que los padres apoyen a los futuros cocineros, porque siento que las escuelas hoy en día no están siendo sinceros con la enseñanza".

En otro momento, Giacomo Bocchio criticó la enseñanza de las escuelas de cocina y aseguró que, como todo es negocio, hacen que los jóvenes estudien más de dos años cuando en realidad "un cocinero no necesita esos años para formarse, uno bien enseñado se logra de 6 a 9 meses".

Con 21 años de experiencia, el chef asegura que trata de enseñarles con su canal de YouTube y es gratis, pero algunos profesores de estos institutos no tienen vida laboral, se gradúan y enseñan. "Ser cocinero es un oficio y tienen que estar en la cancha. Estamos tan orgullosos de nuestra gastronomía, pero no la conocemos mucho, caso contrario sucede en Italia. Nosotros entendemos los sabores, pero tenemos que saber el tema cultural, no puedes sentirte orgulloso de algo que no conoces. A cocinar se aprende cocinando, no comiendo", dijo.

La conferencia La cocina y la familia se llevará a cabo este sábado 9 de septiembre al mediodía en Teatro Nos, Camino Real 1037, San Isidro. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.

Giacomo Bocchio y su paso en El gran chef famosos

Si bien Giacomo Bocchio se volvió más popular por El gran chef famosos, considera que es un arma de doble filo, porque pierdes el anonimato. "Eso es algo valorado, la gente no se da cuenta de lo importante que es pasar por desapercibido. Voy menos al mercado, me gusta el trato con la gente, no me cuesta decir 'no' a una foto o video, pero a veces no tengo mucho tiempo, así que voy poco. Trato de cumplir con todos y trato de ser cercano", comentó.

Conociendo más a los personajes de la televisión que no saben nada de cocina, se sorprendió de que no sepan ni hacer arroz. “La tecnología nos ha doblegado y la mayoría usa olla arrocera. Es algo básico y este pasar tiempo con gente no tiene noción de eso, me ha hecho dar cuenta que debo tener un formato de técnicas básicas para cocinar. En mis videos procuro dar con detalle las recetas, pero empezaré desde cómo poner una tabla para que no se mueva por toda la mesa”, indicó.

Por otro lado, Giacomo Bocchio consideró que los participantes de El gran chef famosos, que tienen un oficio como actores como Natalia Salas o Ricardo Rondón, o músicos, como Mauricio Mesones, "tienen un compromiso con su artesanía, se involucran en el aprendizaje, los que no tienen ese nivel de disciplina son los que más les cuesta, también hay un componente mental".

¿Cómo llegó al programa? "Creo que llegué por el canal de YouTube que nos va muy bien y por ahí vieron mi trabajo audiovisual, les gustó. Me llamó la atención, porque difundo más lo que estoy haciendo y me pareció interesante, porque mi futuro es tener una escuela de cocina y qué mejor que mostrar lo que sé en televisión nacional".