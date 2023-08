'El Gran Chef Famosos': Leslie Stewart, Armando Machuca y Fátima Aguilar al borde de la eliminación

El viernes, 8 de agosto, se vivió una noche llena de sorpresas en El Gran Chef Famosos; los 11 participantes que siguen en el reality dieron su máximo esfuerzo para mantenerse en la carrera. ¿Quiénes se salvaron de la sentencia?

Antes de encender las estufas, Santi Lesmes, Fátima Aguilar, Sirena Ortiz, Armando Machuca, Leslie Stewart y Josi Martínez participaron en la dinámica del bingo, donde este último salió ganador; su beneficio fue escoger la entrada del plato principal.

Por si fuera poco, el 'tiktoker' también designó el plato que cada participante tenía que preparar en el primer reto de la noche.

Al finalizar la preparación del plato inicial, Santi Lesmes salió ganador y, como beneficio, escogió el plato de fondo que iban a cocinar sus compañeros en el segundo reto. Además de Lesmes; Sirena Ortiz y Josi Martínez lograron salvarse de la sentencia.

En tanto, Leslie Stewart, Armando Machuca y Fátima Aguilar no convencieron a los tres miembros del jurado de El Gran Chef Famosos y pasaron a la noche de sentencia, quedando al borde de la eliminación.

Rocky Belmonte, el primer eliminado de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos

El Gran Chef Famosos ya eliminó a su primer participante de la tercera temporada. Se trata de Rocky Belmonte, quien tuvo que dejar el reality culinario, al no satisfacer el paladar de los jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Es así como el recordado conductor de televisión se convirtió en el primer eliminado de esta nueva etapa de El Gran Chef Famosos. No obstante, recalcó que volverá en algún momento y que no será el fin de su participación.

“Esto continúa para mí. En algún momento, vamos a ver qué pasa, por lo pronto me voy, pero me voy contento y feliz. Los voy a estar siguiendo. Muchas gracias por la oportunidad (…) Bueno me eliminaron, estuve estos días aquí, pero no me voy a ir pronto. Voy a volver, esto no termina”, manifestó Belmonte.

Cabe resaltar que, en la primera noche de eliminación, Milene Vásquez fue la primera en salvarse. Seguidamente, lo hizo Jossi Martínez, quien se mostró sorprendido por la decisión del jurado. Del mismo modo, Beatriz Martínez, conocida como ‘La Herbolaria’, también se quedó en la competencia.