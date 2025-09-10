Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

"Me la pasé llorando": Christian Yaipén se conmueve al ver debut actoral de su hijo en 'Luz de Luna 4'

Christian Yaipén es cantante y uno de los tres líderes del Grupo 5, orquesta fundada por Elmer y Víctor Yaipén Uypan.
Christian Yaipén es cantante y uno de los tres líderes del Grupo 5, orquesta fundada por Elmer y Víctor Yaipén Uypan. | Fuente: Facebook: Christian Yaipén
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Michelle Alexander, productora de la telenovela, explicó el proceso por el cual Sebastián Yaipén fue elegido para encarnar al 'León de la cumbia' en su etapa infantil.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5, compartió sus impresiones sobre el debut actoral de su hijo Sebastián en la telenovela Luz de Luna 4. El menor interpretó la versión infantil del protagonista, el 'León de la Cumbia', quien en su etapa adulta es encarnado por el actor André Silva.

A través de un video, el cantante apareció secándose las lágrimas antes hablar sobre la participación de su hijo en la producción de Michelle Alexander.

"Hoy salió en Luz de Luna 4 y me la pasé llorando. Estoy muy emocionado y feliz por mi hijo, por su talento. Me puse muy sentimental; me hubiera encantado que mi papá me acompañe a esa edad, así que me toca abrazarlo y cuidarlo, como hicieron mis hermanos y mi mamita", señaló el artista.

Yaipén Quesquén también se dirigió a sus seguidores para agradecerles el apoyo que le brindaron a Sebastián a través de las redes sociales.

"Me doy cuenta de que le gusta mucho esto y les agradezco también por el cariño. Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado. ¡Qué hermosa novela!", comentó.

¿Cómo llegó Sebastián a Luz de Luna 4?

Michelle Alexander, productora de la telenovela, explicó a América Espectáculos el proceso por el cual Sebastián fue elegido para encarnar al 'León de la cumbia' en su etapa infantil.

"Sebas es un actorazo... Buscar al Leoncito fue todo un reto. Hicimos casting, tienen que tener ese ángel, y no encontrábamos al Leoncito... Me acordé de la vez que fuimos al aniversario del Grupo 5 en el estadio, cuando Christian llamó a su hijo a cantar, y comencé a buscar en redes y dije: 'Él es'. Dije: 'Ojalá quiera Christian'. Ellos son muy estrictos, y me dijo que sí. Hicimos el casting", relató la productora.

Alexander aseguró que el menor se adaptó con facilidad a las grabaciones.

"Fue lindo el primer día que grabamos. Sebas le dijo a su mamá que era el día más feliz de su vida. Es un trome, va a ser un cantante de todas maneras y, si quiere ser actor, va a ser actor porque es súper talentoso", afirmó.

Christian Yaipén se emociona al ver debut actoral de su hijo en la telenovela 'Luz de Luna 4'
Sebastián, hijo del vocalista del Grupo 5, interpretó al 'León de la Cumbia' en su niñez, sorprendiendo a Michelle Alexander y conmoviendo a su padre. | Fuente: Facebook: Christian Yaipén

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Christian Yaipén Grupo 5 Luz de Luna 4

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA