"Me la pasé llorando": Christian Yaipén se conmueve al ver debut actoral de su hijo en 'Luz de Luna 4'

Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5, compartió sus impresiones sobre el debut actoral de su hijo Sebastián en la telenovela Luz de Luna 4. El menor interpretó la versión infantil del protagonista, el 'León de la Cumbia', quien en su etapa adulta es encarnado por el actor André Silva.

A través de un video, el cantante apareció secándose las lágrimas antes hablar sobre la participación de su hijo en la producción de Michelle Alexander. "Hoy salió en Luz de Luna 4 y me la pasé llorando. Estoy muy emocionado y feliz por mi hijo, por su talento. Me puse muy sentimental; me hubiera encantado que mi papá me acompañe a esa edad, así que me toca abrazarlo y cuidarlo, como hicieron mis hermanos y mi mamita", señaló el artista.

Yaipén Quesquén también se dirigió a sus seguidores para agradecerles el apoyo que le brindaron a Sebastián a través de las redes sociales. "Me doy cuenta de que le gusta mucho esto y les agradezco también por el cariño. Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado. ¡Qué hermosa novela!", comentó.

¿Cómo llegó Sebastián a Luz de Luna 4?

Michelle Alexander, productora de la telenovela, explicó a América Espectáculos el proceso por el cual Sebastián fue elegido para encarnar al 'León de la cumbia' en su etapa infantil.

"Sebas es un actorazo... Buscar al Leoncito fue todo un reto. Hicimos casting, tienen que tener ese ángel, y no encontrábamos al Leoncito... Me acordé de la vez que fuimos al aniversario del Grupo 5 en el estadio, cuando Christian llamó a su hijo a cantar, y comencé a buscar en redes y dije: 'Él es'. Dije: 'Ojalá quiera Christian'. Ellos son muy estrictos, y me dijo que sí. Hicimos el casting", relató la productora.

Alexander aseguró que el menor se adaptó con facilidad a las grabaciones.

"Fue lindo el primer día que grabamos. Sebas le dijo a su mamá que era el día más feliz de su vida. Es un trome, va a ser un cantante de todas maneras y, si quiere ser actor, va a ser actor porque es súper talentoso", afirmó.

Sebastián, hijo del vocalista del Grupo 5, interpretó al 'León de la Cumbia' en su niñez, sorprendiendo a Michelle Alexander y conmoviendo a su padre. | Fuente: Facebook: Christian Yaipén