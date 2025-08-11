De 'Esto es guerra' a conductor de 'Telemundo': el exitoso despegue de Guty Carrera en la televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guty Carrera viene triunfando en el extranjero al afianzarse en la conducción de los programas televisivos En casa con Telemundo y Hoy Día, pertenecientes a la cadena internacional Telemundo.

El modelo de raíces peruanas viene destacando en dicho medio siento visto por millones de personas en Estados Unidos y en otros países.

Conocido en Perú por su participación en Esto es guerra y su paso por La casa de los famosos, Guty Carrera recibió como invitado al Grupo 5 en el programa Hoy Día, en Miami, como parte de su próxima participación en el Billboard Latin Music Week 2025 en octubre de este año.

En dicha entrevista, el también deportista e hijo de la exreina de belleza peruana Edith Tapia dio una grata bienvenida a la agrupación chiclayana.

“Recibir al Grupo 5 es algo especial porque es chévere que los peruanos triunfen en el extranjero. Son un grupo emblemático de la cumbia y, para mí, el mayor representante de la cumbia latinoamericana”, comentó Carrera.

Del mismo modo, el también actor de 34 años resaltó lo especial que es para él estar al lado de grandes artistas como Andy, Elmer y Christian Yaipén.

“Ver la forma cómo los reciben aquí en Miami me llenó el pecho de orgullo. Fue muy bonito reencontrarme con Christian, Elmer y Andy. Estuvimos conversando y felicitándonos mutuamente. Siempre que pueda echarles flores lo voy a hacer para que su reconocimiento siga creciendo”, señaló.

Guty Carrera debutó en la televisión en el programa Esto es guerra en el 2013. | Fuente: Facebook (Esto es guerra)

¿Qué dijo Guty Carrera sobre su nueva faceta de conductor en Telemundo?

Guty Carrera precisa que ya viene desempeñándose por "varias semanas" en los dos programas de Telemundo, lo que le ha permitido ganar un nombre en la industria televisiva para los latinos en Estados Unidos.

"Aproximadamente, si juntamos la cantidad de programas que tengo, ya vamos cerca de dos meses de show. Me siento feliz y contento", expresó la expareja de la modelo Melissa Loza.

En ese sentido, aclaró que no es su primera vez en la conducción de un programa televisivo ya que pudo tener dicha experiencia primero en Perú junto con Sofía Franco y Kurt Villavicencio en el programa Cuéntamelo todo, en ATV.

"Ahora en Telemundo tengo la oportunidad de desarrollarme mucho más en la conducción. Siempre estamos dando vuelta por los programas como conductor principal así que yo soy feliz con esta evolución en mi carrera", sostuvo.

En otro momento, Carrera reveló que a inicios de año recibió la invitación para formar parte de La Casa de los Famosos All Stars, pero que rechazó dicha oferta para priorizar su carrera en la conducción y sus ganas de convertirse en una de las caras hispanas en la televisión en Estados Unidos.

“Sigo evolucionando y aprendiendo. Pasar de los realities a la conducción me ha dado otra visión y motiva a seguir creciendo. Tenemos desafíos todos los días y ese reto me impulsa”, añadió.

Que alegría recibir en @ECCTelemundo al #Grupo5 @Grupo5Christian

Sigan dejando el nombre del Perú en alto 🇵🇪

¡Los número uno de la cumbia! 🔥 pic.twitter.com/wIpDfwgF9i — Guty Carrera (@GutyCarreraT) August 6, 2025

¿Quién es Guty Carrera?

José Leopoldo Carrera Tapia, conocido como Guty Carrera, es un modelo, actor y personalidad de la televisión de 34 años. Nació en Guayaquil, Ecuador, pero vivió desde niño en Perú junto a su madre, la exreina de belleza Edith Tapia.

Desde muy joven participó en eventos junto a su madre siendo llevado a la televisión el 2013 para participar en el reality de competencia Esto es guerra donde estuvo hasta el 2016 convirtiéndose en un conocido integrante del equipo de Los Leones..

Carrera luego viajó a México para participar en Guerreros, una versión mexicana del reality peruano. Posteriormente, formó parte de la telenovela Nadie como tú y luego participó en los realities La Casa de los Famosos y La Isla: Desafío Extremo.

A parte de su faceta en televisión, Carrera también se dedica al modelaje para diversas marcas, a la actuación, además de practicar deporte y ser un declarado hincha del club Sporting Cristal.

El modelo, conocido como 'El Potro', también fue una figura mediática por sus relaciones sentimentales. La primera con Melissa Loza, diez años mayor que él. No obstante, se reveló que Carrera engañó a la modelo peruana teniendo un 'affaire' con Milett Figueroa.

Guty también tuvo un polémico romance con Alejandra Baigorria, quien lo denunció por violencia psicológica. Su última pareja conocida fue la modelo y personalidad de televisión mexicana Brenda Zambrano, de quien se separó a inicios del 2023.