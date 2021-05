Nicola Porcella anuncia su regreso a "Guerreros 2021" como capitán de 'Los Leones'. | Fuente: Instagram

Por medio de sus redes sociales, Nicola Porcella reveló que formará parte de la nueva edición de “Guerreros 2021” en México. No obstante, será capitán del equipo de ‘Los Leones’.

Como se recuerda, el modelo peruano estuvo en el reality show de Televisa el año pasado y parecía que no iba a volver al país azteca luego de que su padre contrajera la COVID-19, sin embargo, logró recuperarse.

Por ese motivo, Nicola Porcella anunció su regreso a pantallas mexicanas para formar parte de “Guerreros 2021”. En sus redes sociales publicó una serie de fotos donde entrenaba y también cuando se despedía de su hijo en el aeropuerto.

El reality se emitirá el próximo lunes 7 de junio y contará nuevamente con la conducción de Tania Rincón y Mauricio Barceleta.

Depresión y ansiedad

Nicola Porcella tuvo una conversación con sus seguidores a través de Instagram y habló abiertamente sobre la depresión y ansiedad que padece. Además, reveló que también ha conversado con su hijo sobre esta enfermedad y de cómo se siente.

El guerrero de Televisa comentó que las terapias lo han ayudado bastante, pero fue su familia que le ha impulsado a salir adelante con estos males que lo aquejan desde hace un tiempo.

“Ya lo dije alguna vez, sufro de depresión y ansiedad, tomo pastillas. No lo he superado porque eso lo voy a llevar siempre, pero he aprendido a lidiar eso con terapia. La terapia me ayudó muchísimo, la ayuda de mi familia y siempre me pongo metas y trato de siempre lograrlas”, aseguró Nicola Porcella.

Por otro lado, sostuvo que lo más importante es que su menor hijo vea a su padre dispuesto y recuperado: “Y me olvidaba algo muy importante, quiero que siempre mi hijo me vea bien, yo le he explicado el tema, entonces siempre trato de salir adelante”, agregó el guerrero.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.