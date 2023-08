'Chabuca': ¿quién es el actor que interpretará a Ernesto Pimentel en su película biográfica?

Ernesto Pimentel, una de las personalidades más queridas de la televisión peruana, expresó su entusiasmo por el inicio de las grabaciones de la película que abordará parte de su vida personal y profesional.

"Feliz, emocionado y agradecido con la vida. Hoy les abro mi corazón para contarles que se viene un gran desafío para mí: Chabuca, la película, pronto se hará realidad", escribió el conductor en sus redes.

El protagónico de la película estará a cargo de Sergio Armasgo, un actor que cuenta con experiencia en cine y teatro. Ha participado en obras como Un Chico de Bosnia, Cuando seamos libres, Varíete Chopin, Silenciados, Lorca, Los Cachorros, Años Luz, Los Inocentes, Cállate, Copperfield y Mudanza Líquida.

"Con muchos sentimientos encontrados ya puedo anunciar que el talentosísimo actor Sergio Armasgo es quien me dará vida en Chabuca. Mi agradecimiento especial a Sergio, al increíble elenco -que pronto anunciaremos- y por supuesto, a todo el equipo de Tondero, quienes están detrás de todo, haciendo posible que esta película empiece a volar", indicó Ernesto Pimentel.

¿Cuándo se estrena Chabuca?

Sergio Armasgo también cuenta con experiencia en producciones cinematográficas como el documental La Comuna y las películas Porque tu boca es sangre y Tus amigos nunca te harían daño.

"Me resulta emocionante y no dejo de sonreír mientras cuento esto. Desde que me contactaron para el casting sentí una corazonada, como una especie de golpe de seguridad interna que me decía: '¡Sergio, date cuenta! ¡Aquí es!', y conforme pasan los días lo confirmo, aquí es. Valoro mucho el compromiso que tenemos todo el equipo de la película para contar la historia del gran Ernesto Pimentel", expresó el actor sobre este nuevo reto profesional.

La película se estrenará en abril del próximo año y promete revelar pasajes de la vida de Ernesto Pimentel y todo lo que pasó para lograr ser hoy el popular personaje de la 'Chola Chabuca'.