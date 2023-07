Miguel Vergara lamentó no haber llegado a la final de 'El Gran Chef Famosos': "Los nervios me ganaron"

El actor Miguel Vergara formó parte de la primera temporada de El Gran Chef Famosos y se robó el corazón de los seguidores del reality de cocina. A pesar de que no llegó a la final, confesó que es una gran vitrina para que los artistas muestren otras facetas y aseguró que es “diversión sana”.

“Mira yo soy bien franco como lo soy siempre. No esperaba que me convoquen para El Gran Chef Famosos. Yo recontra bendecido por la oportunidad y para mí es uno de los mejores programas de la televisión peruana. Las cosas como son, se tenía que decir y se dijo”.

Por otro lado, Miguel Vergara lamentó no poder alzar el trofeo de El Gran Chef Famosos en su temporada, lo importante es que la gente se divirtió:

“Casi, casi llego a la final, solamente que los nervios me ganaron. Pero yo creo que el que ha ganado y el que sigue ganando es el público. Gracias al público estamos donde estamos. Ellos merecen desestresarse, estar recontra tranquilos y divertirse”, dijo el actor para El Trome.

Asimismo, aclaró que es fan de la segunda temporada: “No me lo pierdo porque mi corazón es El Gran Chef Famosos. Sigo a Katia Palma, Alle Fuller, a (Mauricio) Mesones, mis respetos para él, pero el único ganador es Ricardo Rondón Tolón Tolón”, finalizó.

Miguel Vergara demostrando su dotes culinarios en el reality de cocina.

Ricardo Rondón nombró al posible ganador de El Gran Chef Famosos 2

El Gran Chef Famosos ingresó a la recta final de su segunda temporada y genera grandes expectativas de quién obtendrá el título del mejor chef. Ante ello, el ganador de la primera temporada Ricardo Rondón no se quedó callado y en su visita a Jirón del Humor reveló que Mr. Peet reúne todos los requisitos para llevarse la preciada olla de oro.

"He visto a todos y es muy dura esta competencia. Sin embargo, le tengo fe a Mr. Peet, me hace recordar a mí en la competencia por el temperamento. También porque yo permanentemente era sentenciado y no me salían las cosas bien. Pero yo siempre apostaba por el sabor. Mis platos no eran elegantes, eran feos pero sabrosos; así que creo que por ahí Mr. Peet puede ser mi sucesor", comentó Ricardo Rondón.

El periodista también se refirió a su participación en diferentes programas, tras haber ganado la primera entrega del reality de cocina.

"El ganar me ha significado que grandes amigos me inviten a sus programas. También, tengo una secuencia los miércoles que es 'El desayunón de Rondón Tolón Tolón' en Arriba Mi gente", agregó.