Guty Carrera contrajo la COVID-19: "No la estoy pasando bien, es algo que no le deseo a nadie"

Al iniciar la nueva temporada de "Guerreros 2021" en México, Guty Carrera tuvo que aislarse debido a que contrajo la COVID-19. El modelo peruano utilizó sus redes sociales para confirmar los rumores de que sí padece de esta enfermedad.

“Se ha filtrado esta información en diversas páginas. Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie", escribió en sus historias de Instagram.

Sin dar más detalle de su estado de salud, Guty Carrera agradeció a sus seguidores quienes han estado pendiente de él: "De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mi salud”, finalizó su mensaje.

Hasta el momento se desconoce si otros participantes de "Guerreros 2021" también se contagiaron ya que en este reality show, al igual que Carrera, participa Nicola Porcella.

Guty Carrera compartió este mensaje en sus redes sociales confirmando que contrajo la COVID-19.

Su carrera en México

Guty Carrera sigue avanzado en su internacionalización y quiere consolidarse como actor en México, país donde reside hace unos años. Si bien fue al país azteca para formar parte de un reality, siguió su camino en el mundo artístico.

Al parecer todo ha rendido frutos ya que Fernando Colunga, reconocido artista mexicano que fue protagonista de novelas como “La Usurpadora”, “Soy tu dueña”, “María la del barrio” y más, compartió una foto con el modelo.

En sus redes sociales, Guty Carrera publicó este encuentro que también se dio junto a su primo Danilo, quien también es actor y se está ganando un nombre en México.

