Alondra García Miró cumplió 30 años el 18 de diciembre. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

La actriz y modelo Alondra García Miró cumplió 30 años el 18 de diciembre. Una fecha especial que aprovechó para compartir en sus redes sociales parte de su festejo y enviar un mensaje lleno de expectativas frente a una nueva década.

Desde su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 3 millones de seguidores, la protagonista de "Te volveré a encontrar" publicó un videoclip en el que sale sonriente, rodeada de globos y con una torta de cuatro pisos.

"¡Llegaron los 30! Y no puedo estar más agradecida con Dios y con la vida por haberlos recibido con salud y rodeada de tanto", escribió Alondra García Miró en la descripción. Seguidamente, también dio las gracias a quienes se tomaron unos segundos para saludarla.

"Entre ayer y hoy, he leído sus mensajes y solo quiero agradecerles por todo su cariño, sus buenos deseos y porque siempre están ahí para mí. ¡Los quiero infinito! ¿Qué me depararán los 30?", concluyó.

En apenas 14 horas, la publicación de Alondra García Miró se llenó de reacciones, entre 'me gusta' y comentarios que la felicitaban por haber soplado 30 velitas.

Alondra García Miró y sus deseos de ser madre

En agosto de 2020, circularon rumores sobre un posible embarazo de Alondra García Miró como fruto de su relación con el futbolista Paolo Guerrero. Sin embargo, la modelo descartó entonces que se encontraba en la dulce espera.

“De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, dijo aquella vez en una entrevista para el programa “En boca de todos”. Sin embargo, lo llamativo fue que la actriz no escondió sus deseos de formar su propia familia.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá. Es uno de mis grandes sueños en esta vida. Siempre digo cuando sea el momento, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande”, reconoció.

Para Alondra García Miró, tener un bebé es una de sus mayores ilusiones en la vida. “Es algo en lo que siempre he pensado, siempre he soñado con ser mamá”, indicó al ver una imagen que mostraba cómo se vería ella si estuviera embarazada.

