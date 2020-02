Anahí de Cárdenas contó su experiencia tras conocer a Alejandro Sanz. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas sigue compartiendo su experiencia con su tratamiento de quimioterapia. Esta vez, aseguró que el mejor premio que tuvo fue conocer a Alejandro Sanz antes de recibir el tratamiento que la impactó mucho.

A pesar de que no compartió ni una foto con el artista español, contó un poco de su experiencia en la presentación del cantante en Perú: “Me quedo con el lindo recuerdo del concierto de anoche de Alejandro Sanz que estuvo estupendo. Conocerlo y compartir con él y su gente fue mi premio prequimio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al inicio del mensaje, Anahí de Cárdenas confesó que la quimioterapia que tuvo la afectó mucho: “Canté victoria muy rápido. Dormí toda mi quimio, me levanté fresca, me sentí bien, comí y dije: bueno si me siento así de bien no me tengo que quedar en la clínica. Me empezaron las náuseas, la acidez, el dolor de barriga, de cabeza, todo junto. Como una ola enorme de un tsunami que se va yendo para atrás para atacar con fuerza. Y atacó”, aseguró.

La actriz de “No me digas solterona 2” contó a sus seguidores sobre el dolor que sintió después de asistir al concierto de Alejandro Sanz. Además, no dudó en mandarle a sus fanáticos un mensaje por San Valentín:

“Y feliz día del amor y de la amistad, gracias por todo su apoyo siempre y sus palabras de cariño, ¡lo aprecio muchísimo!”, finalizó su publicación.

DIAGNÓSTICO

Como se recuerda, en noviembre, De Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

Durante su mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante— además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, ella fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Recientemente, grabó para la cinta "No me digas solterona 2", que se estrenará en abril del 2020.