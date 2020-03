Anahí de Cárdenas viene luchando contra el cáncer de mama desde el 2019. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas viene compartiendo en sus redes sociales la constante lucha contra el cáncer de mama que la aqueja desde el 2019. Desde que se enteró de su diagnóstico, la actriz peruana ha estado mostrando a sus seguidores cómo es que esta enfermedad va avanzando si es que no se detecta a tiempo.

Sin embargo, una usuaria criticó que comente todo lo que le pasa y le envió mensajes a su cuenta de Instagram pidiendo que dejara de hacerlo. Además, calificó como “show” todo lo que mostraba.

Ante esto, Anahí de Cárdenas decidió responder en sus historias de esta red social indicando cuál era la verdadera razón de compartirlo, así que le escribió lo siguiente:

“Yo hablo de mi “enfermedad” porque para mí es una forma de terapia. Hablo de mi enfermedad porque estoy intentando concientizar sobre la prevención. Hablo de mi enfermedad porque quiero desestigmatizar el cáncer. Hablo de mi enfermedad porque es importante para mí. Si no te gusta princesa, ya sabes lo que puedes hacer. Un abrazo y que estés siempre muy bien”.

Las críticas de una usuaria a Anahí de Cárdenas. | Fuente: Instagram

A la protagonista de “No me digas solterona 2” no le pareció este tipo de comentario y vio que era mejor responder de buena manera ante las críticas. Después de esto, la usuaria eliminó su cuenta después de hacer su descargo.

LA POLÉMICA

Todo comenzó cuando una usuaria criticó todas las publicaciones de Anahí de Cárdenas y le dijo lo siguiente: “Deja de subir tus fotos con aparatos o cara de cansada, etc. Buscas llenar tu necesidad de atención con el victimismo que estas puedan causar. No está bien, en serio, no es necesario”.

Además, agregó que no la seguía en su Instagram porque le resultaba “desagradable” ver el estado de la cantante: “Es desagradable. No te sigo, pero parte de mi círculo al parecer sí lo hace por eso me apareces y ya es bastante cansado! Please deja el show. Ya deja de querer llamar la atención a costa de tu enfermedad”, escribió.