Yiddá Eslava da contundente respuesta a quienes critican su físico en redes sociales | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava es una actriz e influencer bastante conocida en las redes sociales, y tras mostrar su día a día está expuesta a una serie de insultos por parte de usuarios que no les gusta su contenido.

Sin embargo, la esposa de Julián Zucchi no aguantó más las críticas y tomó la decisión de responder a quien le ofendió por su aspecto físico: “Hoy me dijeron que era una pelota, una gorda asquerosa”, comienza su mensaje.

“Que tenía que arreglarme más, que tenía que peinarme, blanquearme los dientes, que mi aspecto era una falta de respeto para el público”, dice Eslava en un vídeo que publicó en Instagram. Mientras contaba lo mal que le hizo sentir estos comentarios, se quebró.

No obstante, decidió enviar un mensaje a quienes están pasando por lo mismo que ella: “Me lo dijo alguien que no me conoce, que se toma el atrevimiento de escribirme para hacerme sentir mal”, comentó.

La actriz agregó que le “da pena” ese tipo de personas que se esconden detrás de un computador: “A veces nos tomamos el atrevimiento de decir lo primero que se nos ocurra sin pensar que puede afectar a la otra persona. A mí no me afecta, me da pena esa persona que envidia mi seguridad”, dijo.

CONSEJO PARA SUS SEGUIDORES

Después de reponerse, Yiddá Eslava aconsejó a sus seguidores a que “no pisen el palito”. Pidió que no respondan con otro insulto a estos comentarios ya que estarían “rebajándose al nivel de esa persona”:

“Si tú me estás mirando y sintiéndote menos por alguien que te dijeron... Uno no se va a amar de la noche a la mañana peor si puedes ir enamorándote poco a poco de ti. Cuando alguien te diga algo así, no le insultes. Quizá esa persona intenta hacer la vida de los demás igual de miserable que la suya”.