'Mozo, deme otra copa', 'Vagabundo soy', y otros icónicos temas de Iván Cruz, el 'Rey del bolero'

Iván Cruz, el popular ‘Rey del bolero’, falleció a los 77 años este lunes dejando gran pena entre los seguidores de su música en el Perú y en todo el mundo. El cantante deja un legado importante con sus emblemáticos temas que suenan en distintos locales del país y que acompañan en cada momento de amor y desamor.

La carrera de Iván Cruz comienza en 1973, año en que el sello FTA (TCA Víctor) nota su talento llevándolo a grabar sus sencillos ‘Me dices que te vas’ y “Mozo, deme otra copa’, canción que lo llevó a la fama en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica.

Iván Cruz ganó decenas de premios en sus más de 40 años de trayectoria. Su discografía abarca 10 producciones en Perú, 3 en Venezuela y alrededor de 200 sencillos y 12 discos de oros que lo convirtieron en uno de los principales referentes del bolero.

Su última disco se lanzó el 2015 por la discografía Infopesa con el nombre ‘El Disco de Oro’ donde se recopilan sus mejores temas como ‘Sé que me engañaste un día’, ‘Ajena’, ‘Soy vagabundo’, ‘Yo le doy gracias a Dios’, entre otros, que recordamos a continuación.

Iván Cruz es uno de los referentes más importantes del bolero en el Perú y Latinoamérica. | Fuente: Instagram

'Me dices que te vas'

El tema principal que llevó a Iván Cruz a la fama en 1975 con su álbum 'Sé que me engañaste un día'. "Me dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que está muerto el amor que por mi sentías. Me dices que te vas, yo digo que es mentira. Yo no he dado motivos para esta despedida", inicia la letra.

'Mozo, deme otra copa'

Tal vez la canción más sonada en los bares y cantinas del país donde Iván Cruz hace una interpretación genuina al son de la guitarra que refleja el sufrimiento de un hombre por el recuerdo de un amor imposible. “Mozo, deme otra copa. Esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar mis penas y quebranto”, inicia Cruz su tema que lo hizo conocido en las radios peruanas y extranjeras.

'Ajena'

Como dejar de lado 'Ajena', uno de los populares boleros del cantante nacional que deja una historia de amor a primera vista que no puede ser pese a la obsesión del intérprete. "Ajena, ajena. Dime donde están tus ojos negros. Ajena, ajena. Dime quien te tiene en sus brazos. Ajena, ajena. Dime donde están tus labios rojos. Ajena, ajena", suena voz de Cruz acompañando la guitarra.

'Vagabundo soy'

Nunca falta 'Vagabundo soy' en cualquier reunión. La canción fue otro de los éxitos de Iván Cruz en su 'Disco de oro'. "Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie (...) Si soy un borracho, si soy un perdido. Si soy mujeriego, si soy un bandido. Yo hago en mi mundo, yo soy un vagabundo", expresa el artista.

'Sé que me engañaste un día'

Iván Cruz cantó primero 'Sé que me engañaste un día' para poder lanzar su primer disco con el mismo nombre. El cantante da todo su talento en esta primera interpretación que marcó huella en su carrera.

'Yo le doy gracias a dios'

'Yo le doy gracuas a dios' forma parte de su tercer disco 'El ídolo del bolero' donde Iván Cruz reflexiona sobre sus sentimientos hacia la música y cómo sus creencias lo llevaron a tener el éxito que tuvo. "Yo le doy gracias a dios por devolverme la vida, para cantarle al amor con todo mi corazon pues ya no tengo el alma herida", enfatiza.



'Señor magistrado'

La canción 'Señor magistrado' forma parte del primer álbum de Iván Cruz donde se refiere a él mismo ante un juez donde le dice sus razones por los cuales cometió una crimen pasional. "Señor magistrado no fue mi intención, pero ante mi honra perdí la razón. No pido clemencia reclamo un derecho. Ella fue culpable, ella me engaño", sostiene.

'Te vi con él'

Quizá la canción más apasionada del segundo álbum del cantante 'Ya te conozco'. 'Te vi con él' hace a Iván Cruz interpretar a un hombre que se ve decepcionado por el engaño de su pareja.

Otros temas emblemáticos de Iván Cruz

Nacido en el Callao, en 1946, Víctor Francisco de la Cruz Dávila, conocido como Iván Cruz, es reconocido por una larga trayectoria debido a su música y sus canciones que acompañan a sus seguidores en cada momento y lugar.

Es así como la memoria de Iván Cruz seguirá acompañando a todo aquel que oiga su canto en icónicas canciones como ‘Dime la verdad', ‘Brindo’, ‘Ya te conozco’, ‘Me voy te dejo’, entre otros.