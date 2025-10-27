¡Vuelve la cigüeña! Renato Tapia espera a su tercer hijo y comparte fotos del embarazo de Lesly Winkels

El futbolista peruano Renato Tapia anunció a través de sus redes sociales que espera a su tercer hijo, esta vez junto a su actual pareja, Lesly Winkels. El mediocampista de la Selección Nacional publicó dos fotografías alusivas a la llegada del nuevo integrante de la familia.

En las imágenes se aprecia una ecografía y un pequeño par de zapatos, además de una fotografía que deja ver el avanzado estado de gestación de Lesly.

El jugador ya tiene una hija fruto de su relación con Andrea Cordero y un hijo con Daniela Castro, quien meses atrás lo denunció públicamente por no haber reconocido inicialmente al menor.

Quién es Lesly Winkels, la actual pareja de Renato Tapia

Lesly Winkels es una joven hondureña, que según sus redes sociales, es una apasionada por la música y los tatuajes.

Su relación con Renato Tapia se hizo pública poco tiempo después de que el deportista confirmara el fin de su matrimonio con Andrea Cordero, con quien mantuvo una relación de 13 años y tuvo una hija.

El fin de la relación entre Renato Tapia y Andrea Cordero

El 25 de junio de 2024, Renato Tapia publicó un comunicado en sus redes sociales para informar su separación definitiva de Andrea Cordero.

"Quiero hacer de conocimiento público que hace un tiempo mi relación ha terminado. Si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y crecimiento de nuestra hija. Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones al respecto y pido que respeten la tranquilidad de los que me rodean. Les agradezco anticipadamente su comprensión", señaló el jugador.

El mensaje se difundió después de que, en enero de 2023, Daniela Castro acusara al futbolista de no reconocer a su hijo. En enero de 2024, Tapia emitió un nuevo comunicado refiriéndose al caso.

“Primero, lamentar la forma cómo manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas. Desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre", indicó.

Posteriormente, el programa Magaly Tv, la firme informó que Tapia iba a firmar el reconocimiento del menor en la embajada de Perú en España.