"Me has hecho reír": Jessica Newton minimiza acusaciones de la madre de Milett Figueroa

Milett Figueroa hizo noticia tras revelar la mala experiencia que vivió durante su participación en el certamen internacional Miss Supertalent 2016. En respaldo a sus declaraciones, su madre, Martha Valcárcel, apareció en el programa Amor y Fuego y no dudó en lanzar acusaciones contra la organización del evento.

"Hubo malos ratos, una estafa. Milett la pasó realmente mal. Nadie debería vivir una experiencia así", declaró.

Valcárcel también aseguró que su hija le entregó dinero a Jessica Newton luego de participar en el certamen que se llevó a cabo en Corea de Sur. Incluso precisó la cantidad que Milett habría dado a la organizadora del Miss Perú.

"No fue parte del premio ni por haber traído la corona a su patria. Fueron 5 mil dólares, que tú misma le dijiste: 'una parte me tienes que dar'", dijo doña Martha, refiriéndose a las supuestas instrucciones que Jessica le habría dado a su hija. "Milett le dio 3 mil dólares y se quedó con 2 mil. Eso fue, es la verdad. No estamos desacreditando a nadie."

Además, recordó otro episodio vinculado a la participación de Milett Figueroa en el Miss Perú 2016. Según dijo, su hija sufrió una grave reacción alérgica que la obligó a retirarse del certamen, insinuando que hubo un intento deliberado de perjudicarla.

La respuesta de Jessica Newton a la madre de Milett Figueroa

El programa América Hoy consultó a Jessica Newton sobre las acusaciones realizadas por Martha Valcárcel respecto a la mala experiencia de Milett Figueroa en los certámenes de belleza; sin embargo, su respuesta restó importancia al asunto.

"Estoy totalmente enfocada en el Miss Perú. Tengo a una chica compitiendo en Polonia, porque mis reinas viajan solas. Tengo mucho trabajo como para perder mi tiempo. Me has hecho reír, te agradezco", respondió Newton, sin referirse directamente a las acusaciones.

Cuando se le insistió sobre el tema de la participación de Milett Figueroa en el Miss Perú 2016, la exreina de belleza evitó entrar en la polémica y recomendó que se consulte a otras personas involucradas en ese periodo. "Cualquier día pregúntale a Valeria Piazza, ella compitió ese año y ganó ese año", sentenció.

¿Por qué Milett Figueroa se retiró del Miss Perú 2016?

En 2016, Milett Figueroa había anunciado su participación en el Miss Perú, pero poco después se retiró del certamen a raíz de complicaciones médicas. La noticia fue confirmada por la propia modelo a través de su cuenta de Snapchat.

Figueroa, quien había sido presentada como una de las cartas más fuertes del concurso por Jessica Newton, sorprendió con su salida luego de que se informara que atravesaba un delicado cuadro de salud relacionado con el estrés y la presión, el cual derivó en una severa reacción alérgica en el rostro.

"Estoy con un problema dermatológico, una alergia muy fuerte. Tengo esa alergia en toda la cara, felizmente existe el maquillaje para poder taparlo. Hace cuatro semanas estaba encerrada en mi casa y no quería salir. Estuve medicada, pero bueno, soy un ser humano, estas cosas pueden pasar", declaró la modelo.

Su situación había generado preocupación, luego de que medios locales reportaran su ausencia en diversas actividades oficiales del certamen. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una situación pasajera, finalmente la propia Figueroa confirmó que no participaría en el concurso.

