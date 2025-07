Esposa de Dilbert Aguilar revela distanciamiento con el cantante: "No trabajamos juntos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dilbert Aguilar estaría viviendo una crisis en su matrimonio con Jhazmín Gutarra. Su propia esposa admitió que mantiene un distanciamiento del cantante de cumbia luego de revelarse supuestas infidelidades y después de que tres hombres salieran a decir en el programa Magaly TV: La Firme que Gutarra tuvo una “aventura amorosa” con ellos mientras estaba con Aguilar.

En declaraciones para América Hoy, la bailarina fue consultada sobre cómo está su relación con ‘El pequeño gigante de la cumbia’ deslizando que su vínculo con Aguilar solo sería como padre de su hija. “Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales. Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija”, sostuvo.

Ante la pregunta de si sigue trabajando con Dilbert Aguilar, Jhazmín precisó:

“Por el momento, no (trabajamos juntos). Yo voy a retomar, de repente, no sé en cuánto tiempo (a trabajar), porque es un proceso que no es fácil (…) Muchas personas pueden verme y no se miden. Hay comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”, señaló.

Del mismo modo, exclamó que no volverá a tocar el tema de su relación con el líder de la orquesta La Tribu donde ella es mánager. “Nosotros ese tema no lo vamos a tocar. Si bien es cierto en la empresa seguimos siendo socios, y vamos a ver la forma más cordial de trabajar”, acotó.

Cabe resaltar que estos dichos de Jhazmin Gutarra se dan luego de que el mismo Dilbert Aguilar asegurara que no hay ningún problema en su matrimonio. “Estoy feliz y contento, pero ya no puedo hablar de eso”, declaró el cantante a Trome.

Dilbert Aguilar respaldó públicamente a su esposa Jhazmín Gutarra

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra acudieron al programa La noche habla, conducido por la Chola Chabuca. En aquella ocasión, Gutarra negó las acusaciones que hicieron tres hombres en su contra y aseguró que todo ocurrió antes de su relación con el intérprete de Vuela palomita.

Por su parte, Dilbert Aguilar sorprendió al declarar públicamente su perdón hacia su esposa y su decisión de mantener la unidad familiar. “Desde el primer día que salió la noticia le dije que estoy con ella”, expresó con firmeza.

El cantante también dejó un mensaje claro para quienes han cuestionado su decisión. "Que me digan cachudo, sacolargo, que así te gusta vivir, ¡no lo sé! ¡Qué importa! Yo estoy con mi esposa y estoy bien con mi familia. Triste sí, mortificado, avergonzado también, porque no es bonito que tanta gente salga a hablar", expresó.

De igual manera, Aguilar acusó a los denunciantes de actuar por interés económico y los calificó de "cobardes". A pesar del escándalo, aseguró que su prioridad sigue siendo su familia, en especial su hija. “Hemos cometido errores, pero acá estamos luchando por un motivo: nuestra niña”, aseveró.

Excantante de La Tribu reveló romance con Jhazmin Gutarra

José López, conocido en el ambiente musical como Joselo, exvocalista de la orquesta La Tribu, afirmó que tuvo un amorío con Jhazmín Gutarra mientras trabajaba en la agrupación liderada por Dilbert Aguilar.

Según Joselo, el vínculo comenzó en febrero de 2019, cuando él trabajaba en La Tribu. "Fue una relación clandestina (…). Me insistía. Me mandaba canciones, audios y fotos, porque ella es una mujer que decía: 'estoy mal de esto’. No sé si era la forma de zafarse del chato (…). Nos veíamos casi todas las semanas", expresó el exvocalista en el programa Magaly TV: la firme.

Por otro lado, otro hombre identificado como Gabriel Atau aseguró que mantuvo una relación sentimental con Jhazmín Gutarra en 2012, justo cuando ella habría comenzado su romance con Dilbert Aguilar.

"Sí, efectivamente, yo fui amante de Jhazmín. Yo sabía que ella estaba con Dilbert, pero ella también estaba conmigo en ese tiempo. Nunca me imaginé que se metería en una relación con él mientras estaba conmigo", aseguró, precisando que la relación se extendió por casi cinco años.

