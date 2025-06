"No creo en sus palabras": John Kelvin busca retomar su relación con Dalia Durán, pero ella lo rechaza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Kelvin busca el perdón de Dalia Durán. Como se recuerda, el cantante de cumbia agredió físicamente a la madre de sus hijos y estuvo en la cárcel; sin embargo, ahora quiere dejar todo en el pasado.

El programa Esta Noche ofreció una entrevista a la expareja donde Kelvin ingresó con un ramo de tulipanes y se los regaló a Durán. Tras hablar de lo sucedido, el intéprete espera, en un futuro, retomar el romance con la cubana.

"Quiero que imagines este ramo blanco como un libro con hojas blancas y que seas una mejor versión de ti y empieces a escribir tu propio destino y me vas a tener siempre cuando quieras que te apoye. Tanto tú como yo vamos a empezar a escribir nuestra propia historia y quizá en ocho o más años nos podamos volver a encontrar porque cuando he visto las imágenes, han pasado imágenes muy lindas", mencionó.

Sin embargo, Dalia Durán, lejos de emocionarse por las fotos, le recordó a John Kelvin que no cuidó a su familia y actualmente, no cree en sus palabras:

"Yo ya no creo en las palabras, John me puede decir muchas cosas, pero para mí no tienen importancia, para mí lo más importante es lo que yo puedo percibir día a día, cómo se comporta como padre", resaltó.

John Kelvin le agradece a Dalia Durán por permitirle ver a sus hijos

Si bien John Kelvin no insistió en una posible reconciliación, le agradeció por permitir que siga viendo a sus hijos tras salir de prisión.

"Seguiremos siendo familia y eso absolutamente nadie lo va a cambiar, porque nuestros hijos siempre van a tener a papá y a mamá y te agradezco nuevamente por darme ese espacio como padre con mis hijos", dijo.

Tras estas palabras, Dalia Durán confesó que solo espera que no se desentienda de los niños. "A mí las palabras no me sirven de nada. Así estemos en televisión o en cuatro paredes siempre te voy a hablar con total transparencia. Sabes que para mí lo más valioso son mis hijos. Quiero verte crecer, quiero verte bien, quiero verte sanar, así como yo tengo mi propio proceso. Yo te deseo lo mejor a ti, pero más allá de las palabras, son los hechos", concluyó.

John Kelvin, denunciado por agresión

Este caso que afronta el cantante inició desde julio de 2021, cuando fue denunciado por haber agredido a Dalia Durán en el interior del departamento de ella, ubicado en San Miguel. John Kelvin tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a su entonces pareja luego de que lo denunciara por maltrato psicológico.

El cantante fue detenido por la Policía Nacional y durante su declaración aseguró que Dalia le golpeó en el pecho tras intentar lastimarlo con un cuchillo y que luego se “autolesionó”.

Durán amplió su denuncia contra el cantante por violación, pues, según aseguró, además de agredirla físicamente la ultrajó.

En mayo de 2022 fue condenado a 21 años de pena privativa de la libertad por agresión y violación sexual. Sin embargo, 13​ meses después, Kelvin fue absuelto de los cargos en su contra y sentenciado con la pena de 1 año de prisión privativa.

La justica lo liberó en octubre de 2022, pero el artista fue nuevamente detenido en febrero de este año tras no cumplir el orden de alejamiento hacia su expareja e hijos.