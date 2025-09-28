“Es la mujer de mis sueños”: Jota Benz celebra el cumpleaños de Angie Arizaga con emotiva dedicatoria

El locutor de radio La Zona le dedicó tiernas palabras a su pareja en Instagram, acompañadas de fotos junto a su hijo.

El amor entre Jota Benz y Angie Arizaga atraviesa uno de sus momentos más plenos. Con motivo del cumpleaños de la exintegrante de Esto es Guerra, el locutor de radio La Zona le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente conmovió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Jota compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Angie y su hijo Matteo, acompañadas de un romántico texto que resalta la unión de su familia.

“Amor de mi vida, mujer de mis sueños, madre del regalo más lindo de Papá Dios. Amarte, protegerte y cuidarte, es la promesa más fácil que jamás he hecho. Gracias por permitirme caminar contigo de la mano y aprender cada día más sobre la vida. Gracias por ser tan fácil de amar. En esta vida y en la otra. Siempre equipo”, escribió el artista.

Las palabras de Jota Benz generaron decenas de reacciones entre sus seguidores y amigos del medio, quienes felicitaron a la pareja por el sólido vínculo que comparten. Angie, por su parte, respondió con ternura en sus historias, mostrando la cercanía y complicidad que caracteriza a su relación.

“Amor de mi vida. Mil emociones con este post. Te amo, mi vida”, agregó la influencer.

¿Cuándo se van a casar Angie Arizaga y Jota Benz?

En mayo de 2024, la modelo Angie Arizaga y el cantante Jota Benz aseguraron que los planes de boda seguían en marcha. Aunque prefieren mantener en privado los detalles.

“Siempre voy a bromear con eso. Pero ya les contaremos todos los detalles más adelante. Mientras tanto, tengo que guardar reposo y grabar algunas cosas. Todos se enterarán en las redes sociales”, comentó Angie a las cámaras de América hoy, dijo en ese entonces en referencia a su embarazo.

Sin embargo, Jota fue más directo al confirmar: “Hay que pasar bien el embarazo para pensar en otras cosas”. Cuando se le preguntó si “definitivamente habrá boda”, respondió: “Claro, al 100%”.