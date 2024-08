Julián Zucchi confiesa: "El psicólogo y mi familia, junto a Priscila, me salvaron la vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lejos de la polémica separación con Yiddá Eslava, Julián Zucchi recordó los momentos difíciles que pasó al ver su vida expuesta en los medios. El actor argentino afirmó que la ayuda del psicólogo le salvó la vida, junto con el apoyo de su familia y su actual pareja, la reportera Priscila Mateo, con quien fue visto antes de que su separación con Yiddá se hiciera pública.



"El psicólogo me salvó la vida. Fue junto con mi familia y con Priscila, que también fue fundamental en ese momento", confesó Zucchi a las cámaras de América Hoy. Aseguró que con Priscila, con quien fue captado en Madrid en marzo, "han sido muy duros e injustos", y cuando le preguntaron se enamoró de ella, respondió: "Sí, yo siento que sí".

¿Cómo se encuentra su relación con Yiddá Eslava?

Julián también reveló que finalmente llegó a un acuerdo con Yiddá, con quien tiene dos hijos en común. Reconoció que a veces se peleaban por "tonterías", pero que algo que no dependía de ninguno de ellos, que describió como "la vida, el destino", los obligó a solucionar las cosas.



Aunque dijo que aún está "intentando" llegar a un consenso con su expareja, reflexionó: "Los seres humanos a veces nos lastimamos, pero también es loable decir: 'Perdona, fue sin querer. No quise lastimarte, no fue mi intención'... desde cualquiera de los dos lados". Cuando se le preguntaron si pidió perdón a Yiddá por el final de su relación, el actor respondió: "Sí, claro".

¿Cómo cambió Julián Zucchi tras el ampay?

En una reciente conversación con RPP, Julián Zucchi reflexionó sobre su proceso de separación de Yiddá Eslava, admitiendo que se siente orgulloso de que ella sea la madre de sus hijos. "Si algún día me tengo que ir de viaje, o me pasa algo, puedo quedarme tranquilo porque mis hijos tienen una gran madre", expresó.



Zucchi reveló que la primera ruptura con Yiddá ocurrió en febrero de 2023 y que, a partir de entonces, comenzaron a distanciarse hasta su separación definitiva en octubre de ese mismo año. "Luché porque tenía muchas cosas que perder. Lo intentamos todo. Hoy tengo la conciencia tranquila de que di todo por mi familia y por mi relación", agregó.



El actor también compartió que desde que conoció a Priscila Mateo, la reportera con quien fue fotografiado antes de su separación de Yiddá, su vida "empezó a ser más linda". "Desde que conocí a Priscila, volví a bailar. La gente lo toma como algo superficial, pero para mí es un montón. Yo estaba encerrado como un ermitaño y volví a sentir vida y estaba feliz", confesó.

