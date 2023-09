Hija peruana de Isabel Pantoja confiesa falta de relación con su madre y ausencia en su boda

Se cansó de justificar a su madre. Isa Pantoja, la hija peruana de la famosa cantante Isabel Pantoja, ha hablado por fin sobre su relación con su madre. En una entrevista en el programa Vamos a ver, Isa confirmó lo que se sospechaba desde hace tiempo: no tiene ninguna relación con su madre. Esta revelación se produjo después de que Isa no asistiera al concierto de su madre en Sevilla, a pesar de estar invitada.

La relación con su madre ha sido complicada durante años, con frecuentes discusiones y desacuerdos entre ambas. Sin embargo, la decisión de Isa de no asistir al concierto de su madre ha causado revuelo en los medios, y muchos han especulado sobre el estado de su relación. Isa ha confirmado ahora que no tiene ninguna relación con su madre, y que sería poco probable que Isabel asistiera a la boda con Asraf Beno en octubre.

La decisión de Isa Pantoja de no asistir al concierto de su madre fue difícil, pues sabía que causaría mucho drama y atención. Sin embargo, pensó que era la decisión correcta, pues no quería exponer a su madre a ningún estrés o presión innecesarios. A pesar de la tensa relación entre ambas, ha dejado claro que sigue queriendo a su madre y que la respeta como artista. Para muchos fans de Isabel Pantoja, sigue siendo una figura muy querida, y su música sigue inspirando y conmoviendo a personas de todo el mundo.

"Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista", ha afirmado Isa Pantoja, confesando que "me planteé ir al concierto porque quiero que venga a mi boda, quiero hablar con ella. Pero no fui porque esperaba una respuesta de ella y no la tuve. No tenemos relación".

Isa, la hija de la famosa cantante española Isabel Pantoja, explicó: "Quería hablar con ella antes de mi boda, pero no fui porque esperaba una respuesta suya y no la obtuve. No tenemos ninguna relación", admitió. También reveló que su madre no asistirá a su boda, pero no quiere juzgarla por ello. "No sé por qué no quiere hablar conmigo, y no quiero que nadie la juzgue tan mal si yo no la juzgo", añadió.

Isa también aclaró que tiene la conciencia tranquila y que no ha ofendido ni herido intencionadamente a su madre. Ha hecho todo lo posible por acercarse a ella y reconciliarse, pero sus esfuerzos han sido infructuosos. A pesar de la tensa relación, Isa ha mostrado madurez y respeto hacia la decisión de su madre de no asistir a su boda.