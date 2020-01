Junior Silva se propone nuevos retos en plena soltería: “Este año he decidido ser organizado”

Junior Silva protagoniza "De patitas a la calle", primera película peruana con mascotas como protagonistas. | Fuente: Instagram

El 2019 fue un año complicado para Junior Silva en el ámbito personal. Y es que, tras seis meses de haberse casado con la periodista Carla Tello en una ceremonia privada en Las Vegas, el actor y su expareja anunciaron su separación.

Sin embargo, este 2020, Silva se encuentra enfocado en desarrollar sus proyectos personales. Así lo confesó en entrevista con RPP Noticias: “Este 2020 va a ser muchísimo más personal”. Según el intérprete, hallarse soltero es una manera de buscar una mejor organización en su vida.

“Soltería suena como que vamos a juerguear al sur. En verdad, estoy tranquilo. Este año he decidido, primero, comprarme una agenda y, segundo, ser organizado. Como a veces llaman a varios eventos, o varios programas, o cosas ya en otros ambientes a lo que uno, normalmente, no está acostumbrado —que es el tema de redes, streaming, cásting—, eso hace que uno no se organice bien. Prefiero organizarme”, señaló.

Uno de los proyectos personales a los que aludió Junior Silva es una página web enfocada en mascotas, que saldrá próximamente a la luz. En esa línea, el actor se encuentra en la actual promoción de “De patitas a la calle”, considerada la primera película peruana que tiene a mascotas como protagonistas.

“DE PATITAS A LA CALLE” Y OTROS PROYECTOS

En esta cinta, dirigida por Carlos Landeo, Silva encarna a 'Gabo', secuaz del villano interpretado por Pietro Sibille, que se dedica al tráfico de animales. “Somos tipo los malos de ‘Mi pobre angelito’, y una banda de perritos desbarata toda esta red”, dijo a RPP Noticias. “Está muy divertido y conmovedor [el filme]. Es una película para toda la familia y para todos los doglovers, catlovers, chanchitolovers y todos los lovers que hay”, agregó.

Asimismo, el actor de “Al fondo hay sitio” aseguró que en marzo arrancará con la grabación de un filme no ligado a la comedia. También a fines de abril será parte del elenco otra propuesta cinematográfica, aunque no brindó mayores detalles.

De igual modo, añadió que “se viene algo bonito con Erick Elera”, pero no precisó de qué se trataba. Mientras tanto, Silva aseguró que se encuentra a la espera de ser convocado para tercera entrega de “Once Machos”. “Ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Grabar con mis amigos y con Aldo, que en verdad es un director extraordinario, que lo único que prioriza es que salga un producto divertido, chévere, y un buen ambiente laboral”, puntualizó a RPP Noticias.