Karen Schwarz y Ezio Oliva tranquilizan a sus fanáticos después de "un pequeñísimo susto" con su embarazo | Fuente: Instagram

En la dulce espera. La conductora y modelo Karen Schwarz y su esposo, el cantante Ezio Oliva confirmaron hace unos días que serán padres por segunda vez. Sin embargo, preocuparon a sus fanáticos al compartir una publicación en redes sociales después de un "pequeño sustito" que vivieron con su embarazo.

"Un pequeñísimo susto pero gracias a Dios todo espectacular. ¡Te estamos esperando hijit@!", escribió Ezio en su post de Instagram junto a una imagen en la que se ve a la pareja llevando en la mano una ecografía.

Hace unos días, al anunciar su segundo embarazo, la pareja agradeció las muestras de cariño que recibieron en redes sociales. “Hay tanto por agradecer, pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida”, empieza la publicación de Oliva en su cuenta de Facebook. “Por fin podemos contarles, con mucho amor, que ahora somos 4... Te amo mi amor, gracias”, agrega.

Curiosamente, hace unos meses Karen Schwarz revelaba que le gustaría ser madre nuevamente. Asimismo, comentaba que su pequeña hija Antonia “quiere un hermanito”.

Como se recuerda, en septiembre de este año la modelo Jazmín Pinedo soltó una broma sobre un posible embarazo de la expresentadora de “Yo Soy” luego de que sufriera un mareo. De allí que Schwarz revelara entonces que no se encontraba esperando un segundo hijo, aunque sí tuviera planes con su esposo de tener uno próximamente. “Recién será a fin de año”, afirmó al diario Trome.

Sin embargo, el deseo no se hizo esperar y la conductora de “Mujeres al mando” también confirmó que ella y su esposo Ezio Oliva esperan un nuevo bebé. De acuerdo con su última publicación en Instagram, más personas conocían de su dulce espera. “Guardar este secreto no fue fácil, pero había que esperar. Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor”, confesó.

Asimismo, la presentadora de televisión indicó que espera contar con el apoyo de todos sus seguidores. “Ahora es turno de ustedes, los que me acompañan en mi día a día con su linda energía. AHORA TENGO A MIS 3 CORAZONES”, resaltó en su mensaje.