Karime Scander sufre accidente durante grabaciones de 'Al fondo hay sitio'

Karime Scander, la actriz que interpreta a Alessia en Al fondo hay sitio, alarmó a sus seguidores tras sufrir un accidente en plena jornada de grabación de la popular teleserie. La joven artista fue vista en silla de ruedas, siendo trasladada por su compañero Franco Pennano.

"Gente pasaron cosas", se le escucha decir entre risas en un video que compartió en sus historias de Instagram, donde mostró el momento en que es asistida.

La actriz es movilizada en silla de ruedas por su compañero Franco Pennano. | Fuente: Instagram: Karime Scander

¿Qué accidente sufrió a Karime Scander durante las grabaciones de Al fondo hay sitio?

Más tarde, Scander publicó otro video para detallar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud.

"Gente, actualización. Estoy bien, fue una torcedura, el pie está deshinchando, duele un poco. Me caí, me tropecé, estaba usando tacos, así que me torcí el tobillo para un lado, pero estamos bien, ya me dieron tratamiento, he tomado unas pastillas, me dieron unas cremas, estoy vendada. Todos los cuidados acá”, explicó la actriz.

La actriz de 'Al fondo hay sitio publicó' un video para dar una actualización sobre su estado de salud. | Fuente: Instagram: Karime Scander

¿Qué pasará con 'Alessia' en Al fondo hay sitio?

La intérprete también compartió una fotografía en los exteriores de un consultorio de traumatología, donde se la ve preocupada. "Jamás imaginé que este vlog terminaría así", escribió en la instantánea.

Por el momento, Karime no ha precisado cuántos días deberá guardar reposo ni qué ocurrirá con sus próximas escenas en Al fondo hay sitio.

En la ficción, la actriz da vida a la hija del chef Diego Montalbán, sin embargo, su personaje ha ganado protagonismo por la complicada historia de amor con Jimmy Gonzales.

La actriz dijo que tuvo una torcedura de tobillo.Fuente: Instagram: Karimé Scander