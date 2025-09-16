Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30
RPP Data
RPP Data
Mujeres defensoras bajo amenaza por economías ilegales y mafias extranjeras
EP 292 • 03:52

Karime Scander sufre accidente durante grabaciones de 'Al fondo hay sitio'

Karime Scander Valderrama es una actriz peruana de ascendencia libanesa, reconocida por interpretar el personaje de Alessia Montalbán en la teleserie 'Al fondo hay sitio'.
Karime Scander Valderrama es una actriz peruana de ascendencia libanesa, reconocida por interpretar el personaje de Alessia Montalbán en la teleserie 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram: Karime Scander
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Por el momento, Karime no ha precisado cuántos días deberá guardar reposo ni qué ocurrirá con sus próximas escenas en Al fondo hay sitio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karime Scander, la actriz que interpreta a Alessia en Al fondo hay sitio, alarmó a sus seguidores tras sufrir un accidente en plena jornada de grabación de la popular teleserie. La joven artista fue vista en silla de ruedas, siendo trasladada por su compañero Franco Pennano.

"Gente pasaron cosas", se le escucha decir entre risas en un video que compartió en sus historias de Instagram, donde mostró el momento en que es asistida.

Karime Scander sufre accidente en plenas grabaciones de 'Al fondo hay sitio'
La actriz es movilizada en silla de ruedas por su compañero Franco Pennano. | Fuente: Instagram: Karime Scander

¿Qué accidente sufrió a Karime Scander durante las grabaciones de Al fondo hay sitio?

Más tarde, Scander publicó otro video para detallar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud.

"Gente, actualización. Estoy bien, fue una torcedura, el pie está deshinchando, duele un poco. Me caí, me tropecé, estaba usando tacos, así que me torcí el tobillo para un lado, pero estamos bien, ya me dieron tratamiento, he tomado unas pastillas, me dieron unas cremas, estoy vendada. Todos los cuidados acá”, explicó la actriz.

Karime Scander sufre accidente durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio'
La actriz de 'Al fondo hay sitio publicó' un video para dar una actualización sobre su estado de salud. | Fuente: Instagram: Karime Scander

¿Qué pasará con 'Alessia' en Al fondo hay sitio?

La intérprete también compartió una fotografía en los exteriores de un consultorio de traumatología, donde se la ve preocupada. "Jamás imaginé que este vlog terminaría así", escribió en la instantánea.

Por el momento, Karime no ha precisado cuántos días deberá guardar reposo ni qué ocurrirá con sus próximas escenas en Al fondo hay sitio.

En la ficción, la actriz da vida a la hija del chef Diego Montalbán, sin embargo, su personaje ha ganado protagonismo por la complicada historia de amor con Jimmy Gonzales.

La actriz dijo que tuvo una torcedura de tobillo.

La actriz dijo que tuvo una torcedura de tobillo.Fuente: Instagram: Karimé Scander

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Karime Scander Al fondo hay sitio Farándula

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA