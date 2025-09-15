Christian Domínguez no descarta darse un abrazo con Christian Cueva: "Puede pasar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez no descarta darse un fraterno abrazo con Christian Cueva. El cantante y líder de Gran Orquesta Internacional sorprendió a todos con su reacción al ver una foto suya generada con Inteligencias Artificial (IA) donde aparece abrazando al popular ‘Aladino’.

Fue durante un fragmento de Préndete este lunes que Karla Tarazona y Rocío Miranda, conductoras del programa, comentaron la imagen hecha con IA donde Domínguez da un abrazo a Cueva mientras este sonríe. “Mira a los Christians. Mira cómo lo abraza Domínguez (a Cueva)”, expresó la exvoleibolista.

En seguida, Christian Domínguez señaló: “Sin bromas. No es que nunca pueda suceder, ¿ah? Podría darse. No tengo problema, puede pasar tranquilamente”. “De repente ya sucedió y no nos has contado”, expresó Tarazona. “Ni te enterarás”, respondió entre risas el exintegrante de Joven Sensación.

Asimismo, el también actor reiteró que no evitaría darse un abrazo con Cueva, quien es pareja de Pamela Franco, madre de su última hija. “Aquí hay personas que no se pueden ver ¿Imagínate? Yo no tengo problemas (en abrazar a Christian Cueva). Algún día puede pasar. Tranquilamente. No (me hago paltas)”, exclamó.

Por otro lado, al ver otra foto generada con IA de Pamela López y Pamela Franco, Domínguez recalcó: “Eso sí, creo yo, que sería imposible en este caso, creo que es imposible que pase, pero lo otro sí, chapa tu flor”.

Pamela Franco terminó su relación con Christian Domínguez el 31 de enero de 2024.Fuente: Instagram

Pamela Franco solicitó conciliación extrajudicial con Christian Domínguez

En junio de este año, Pamela Franco solicitó una conciliación extrajudicial con Christian Dominguez. La cumbiambera recalcó que si bien “no son temas graves”, admitió que pidió la variación en el régimen de visitas del cantante con su pequeña hija ya que, según dijo Franco, Dominguez no viene cumpliendo con dicha orden al no tener un control establecido.

“Sí (estoy pidiendo una conciliación), porque a veces hay cambios. Hay cosas que solo él y yo conocemos que pasa mi niña que son importantes y creo yo que es importante que quede siempre escrito mediante las leyes para que todo pueda marchar bien”, declaró la artista en Amor y fuego.

Por su lado, Amor y Fuego dio a conocer que la intérprete de Dile la verdad “ya tenía clara la búsqueda de una nueva conciliación”. El programa de espectáculos reveló que dicha conciliación busca tratar dos puntos esenciales: el aumento de la pensión de alimentos y la variación del régimen de visitas.

“No son por temas graves, ni nada. Son por temas esenciales que mi hija necesita. Considero que todo se va a dar en ‘paz y amor’ porque gracias a Dios, a él que le gusta salir en televisión y mostrar la preocupación que él tiene por su hija y sabiendo los temas que su hija necesita, va a conciliar y todo va a salir bien”, sostuvo Franco.

Actualmente, Christian Cueva mantiene una relación con la cantante Pamela Franco.Fuente: Instagram

Pamela Franco respondió a supuesta pedida de mano de Christian Cueva

Pamela Franco decidió poner fin a las especulaciones de una solicitud de matrimonio de Christian Cueva en un lujoso restaurante y tras las imágenes de un posible anillo de compromiso que usaba la intérprete de Dile la verdad.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que la exintegrante de Alma Bella descartó que exista una pronta boda con su actual pareja. “No (hay matrimonio), todo tranquilo. La pregunta no va”, comenzó diciendo Franco asegurando que en estos momentos no tiene planes de casamiento.

En ese sentido, Franco recordó que Christian Cueva aún está casado legalmente con Pamela López por lo que un matrimonio civil es algo inviable en estos momentos. “Todos sabemos el proceso (de divorcio) que está llevando Christian. En este momento, hablar de eso, está fuera de lugar. No tiene pies ni cabeza”, sostuvo.

Por otro lado, sobre su última visita a Ecuador para estar junto con el volante peruano, la también bailarina aseguró que sirvió para aprovechar el tiempo como pareja. “Tenemos poco tiempo y tratamos de aprovecharlo. Se dio la oportunidad, espero se de en otra ocasión. Es parte de que una pareja se quiera ver en lo posible”, acotó.