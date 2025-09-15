¿Embarazada? Pamela Franco responde a rumores de supuesto hijo con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco aclaró si está —o no— embarazada. La cantante de cumbia respondió a los rumores de un supuesto hijo con su pareja Christian Cueva. Esto, luego de que ambos descartarán, por el momento, contraer matrimonio a menos de un año de revelar su romance.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que la intérprete de Dile la verdad se sinceró sobre la posibilidad de estar en la dulce espera en medio de rumores y comentarios en redes sociales sobre su figura en los últimos días debido al pronunciado vientre que lució en sus shows.

“No, no. Por el momento no (estoy embarazada)”, expresó la artista de 37 años descartando así el embarazo.” Ahora es hablar precipitadamente. No sabemos”, comentó Franco afirmando que “está tranquila” en su relación con Christian Cueva.

En otro momento, Pamela defendió las críticas por implantarse el ‘chip de libido’ para parejas junto al futbolista peruano.

“Yo me pongo el chip siempre. Me lo pongo hace muchísimo tiempo por la energía que de verdad me hace falta porque tengo un desgaste enorme (…) Yo se lo recomendé a él (Christian Cueva). Siento que a él también le va a venir muy bien por el desgaste que tiene”, señaló.

Finalmente, reiteró que no tiene planes de casarse pronto con Cueva, quien actualmente juega en Ecuador por el equipo de Emelec. “Lo que hablo es de trabajo. Hoy por hoy hablamos de mucho trabajo, quiero trabajar. Lo que tengo es planes de estar bien. Todo va a venir poco a poco”, sentenció.

Pamela Franco y Christian Cueva se implantan 'chip de libido' para parejas

Christian Cueva y Pamela Franco se sometieron a distintos tratamientos estéticos, entre ellos la implantación del llamado "chip de libido" (chip de la libido o chip pellet), un procedimiento que, según se promociona, ayuda a mejorar la actividad sexual.

En un primer clip en TikTok, la pareja aparece abrazada y cariñosa antes del tratamiento. Luego, se muestra a Pamela en una camilla mientras recibe el implante, y en otro momento al propio Christian Cueva sometiéndose al mismo procedimiento.

El programa Amor y Fuego también difundió estas imágenes, señalando que el volante y la cantante "buscan activar la llama del amor".

En otro momento, la pareja participa de un divertido diálogo para promocionar un tratamiento que promete rejuvenecer el rostro y reducir las líneas de expresión.

“Amor, yo siento que te falta algo… una luz, una cosita", comenta Pamela Franco mientras toca el rostro del futbolista. A lo que Cueva responde en tono jocoso: "Pasar a la altura de la bomba sexy". Finalmente, la artista lo anima a someterse al procedimiento: "Así que hoy te toca, mi amor".

En otros videos, también difundidos en redes sociales, se aprecia a ambos recibiendo un tratamiento vitamínico que, según el centro, ayuda a incrementar la vitalidad y la energía.

Christian Cueva respondió ante supuesta pedida de mano a Pamela Franco.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco se reencontró con Christian Cueva en Ecuador

Días atrás, Pamela Franco compartió románticas fotografías en sus redes sociales sobre su viaje a Ecuador y su reencuentro con su pareja Christian Cueva.

Luego de rumores de un posible distanciamiento, Christian y Pamela confirmaron que su relación sigue más firme que nunca dedicándose románticos mensajes en imágenes que mostraban a la feliz pareja.

"Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió Franco en una historia en Instagram, acompañando la dedicatoria con una foto abrazando al futbolista y sonriendo a la cámara. En una segunda imagen, ambos aparecieron besándose. “Te amo hasta el fin del mundo”, añadió la cantante.

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y replicó ambas publicaciones con mensajes igual de románticos. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de las historias. En otra agregó: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.