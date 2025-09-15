De animadora a cantante: Pamela López sorprende al grabar su primer tema musical con Paul Michael

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López se lanza como cantante. La trujillana de 38 años sorprendió a todos al aparecer en una cabina grabando su voz para una inédita canción con una letra que sería una indirecta a su expareja Christian Cueva y la cumbiambera Pamela Franco.

Según se vio en un reportaje que le hizo el programa Día D, la —todavía— esposa de Christian Cueva cantó con un micrófono acompañada de su actual pareja Paul Michael. “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”, se escucha cantando a López.

Del mismo modo, la propia Pamela anunció el pronto lanzamiento de su canción y exhortó a sus seguidores a que la apoyen en su nueva faceta. “Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen”, sostuvo.

Cabe recordar que Pamela López apareció primero actuando en el videoclip El amor de su vida, de la orquesta Candela. Además, estuvo trabajando como animadora y anfitriona en shows y eventos acompañando a la mencionada agrupación de cumbia. “Con mis amigos, Los del código, grabé un videoclip que ahora mismo se está estrenando”, expresó López.

Por otro lado, la también empresaria estuvo en dos videoclips de su pareja Paul Michael: Princesita y un cover de la balada Completamente enamorados. “La estoy empujando para que cante una canción conmigo”, expresó el exintegrante de Combinación de la Habana en el reportaje.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación sentimental con Paul Michael.Fuente: Tik Tok (Paul Michael)

Paul Michael anunció nuevo disco con Pamela López

Anteriormente, Paul Michael había anunciado un nuevo proyecto junto a Pamela López. “Estaré independiente. Tengo varios proyectos con ‘Pam’ (Pamela López). Vamos a sacar un disco”, expresó el cantante de 27 años en un live en TikTok.

Del mismo modo, Pamela López compartió el reportaje que le hicieron y resaltó el apoyo que viene teniendo del salsero Paul Michael. “Cualquier persona que te motive a ser mejor, es alguien que merece estar en tu vida”, escribió en su publicación.

Paul Michael se sinceró sobre su salida de Orquesta Candela

Paul Michael se sinceró sobre su salida de la Orquesta Candela luego de las declaraciones del líder de la agrupación, Víctor Yaipén Jr., confirmando que la actual pareja de López ya no forma más parte del grupo de cumbia.

El popular ‘Chalaquito’ estuvo al lado de Pamela López y no dudó en agradecer a la Orquesta Candela por la oportunidad. “Quiero confirmarles que ya no estoy en Orquesta Candela, igual muy agradecido con la orquesta, se han portado demasiado bien conmigo de principio a fin. Les deseo lo mejor”, sostuvo.

Por otro lado, negó que su salida, después de un mes, se deba a un mal desempeño interpretando el tema Senderito de amor, suceso que, de acuerdo con Michael, se debió a aspectos técnicos. “Fue solamente esa parte, porque empezó a fallar mi micro”, mencionó.

Pamela López y Christian Cueva oficializaron su separación en agosto 2024.Fuente: Instagram (pamelalopezoficial)

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.