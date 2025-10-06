"En la salsa no hay amistades sinceras": Amy Gutiérrez confiesa sus experiencias en la música

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Amy Gutiérrez habló de sus experiencias en la música, su situación sentimental y el acoso recibido en redes sociales. En una reciente entrevista en el videopodcast Una Tacita de Café, de radio Felicidad, la cantante peruana recordó las dificultades para poder formar una carrera en la industria musical. Esto en medio del lanzamiento de Best Part Versión Español, su primera canción R&B adaptada al español y producida por ella misma.

“El camino de la música ha sido largo y complicado, pero de todas formas ha habido cosas muy bonitas en mi carrera y agradezco las cosas buenas, las malas, pero tengo que aceptar que no todo ha sido color de rosa y he tenido que sudar muchísimo, llorar también, pero todo ha valido la pena completamente. La música es cura para mí”, declaró la artista de 27 años, quien se hizo popular tras ganar la Voz Kids Perú el 2014.

Por otro lado, la intérprete de Vamos a escapar y Qué pasaría mencionó ya no dar importancia a las críticas en su contra. “Son cosas de las que uno no se puede salvar porque siempre hay gente opinando si es que haces las cosas bien o si es que haces las cosas mal”, señaló en diálogo con el periodista Fernando Díaz.

“Creo que a veces siento tristeza por las personas que solamente se encargan de criticar el cuerpo de otras personas porque son carencias o vacíos que uno tiene y los refleja en sus comentarios”, agregó.

Amy Gutiérrez habló de su situación sentimental y el acoso en redes sociales. | Fuente: Instagram (amygutierrezperu)

Amy Gutiérrez sobre el acoso en redes sociales: “Me sentí ultrajada”

En otro momento, Amy Gutiérrez recordó que alguna vez fue acosada en redes sociales recibiendo comentarios obscenos sobre su cuerpo al mostrarse en fotos promocionales.

“Alguna vez he recibido mensajes de acoso por mi cuerpo, por mi forma de vestirme (…) Algunos hombres te acosan y te escriben cantidad de cosas feas. En su momento sí me sentía ultrajada, violentada. Quizá culpable, eso te hacen sentir al comienzo”, sostuvo.

No obstante, la también bailarina y compositora aseguró ya haber “sobrellevado” dichas situaciones incómodas luego de ya no hacer caso.

“Era superfeo esa etapa de mi vida. Luego logré sobrellevarlo porque empecé a entenderlo de otra forma. Yo decía: ‘si yo no quiero sentirme así, no tengo por qué leer esos comentarios’. Dejé de leerlos y así dejé de hacer caso y con el tiempo empezaron a desaparecer poco a poco”, acotó.

Paula Arias, Brunella Torpoco, Cielo Torres, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram (cielitok)

Amy Gutiérrez sobre el amor: “Estoy en una relación bajo siete llaves”

Amy Gutiérrez también se dio el tiempo de hablar de su situación amorosa. Ante la pregunta de cómo está su corazón y los motivos de exponer su relación sentimental con el cantante José Carlos García, respondió: “Ahora estoy en una relación bajo siete llaves. Uno aprende mucho del tiempo y los errores también”.

Por otro lado, confesó haber sido una “novia tóxica” en algún momento, pero que logró darse cuenta de los motivos que la hacían tener dicha actitud para no serlo más. “Si he sido tóxica y lo he aceptado en algún momento de mi vida. No le echo la culpa a nadie”, exclamó.

Amy Gutiérrez: “En la salsa creo que no hay amistades sinceras”

Finalmente, Amy habló de las decepciones que tuvo con personas en el rubro de la salsa. “Cada uno sabe lo que hay en su corazón, lo que brinda la otra persona con su amistad, y si no es valorado o no es recíproco simplemente sales de allí o no valoras a la persona de la misma forma, pero creo que en el tema de la salsa creo que más que códigos, no hay amistades sinceras”, manifestó.

A pesar de las malas experiencias, afirmó que actualmente mantiene varios amigos en la música, pero que también conoció personas con “hipocresía”.

“Gracias a Dios tengo muchas amistades en el mundo de la salsa que hasta el día de hoy las tengo reforzadas porque son personas maravillosas, pero no con todo el mundo vibras de la misma forma. No está mal, pero lo que sí está mal es la hipocresía que hay en el género de la salsa, en la cumbia y en la vida en general”, concluyó.