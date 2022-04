Korina Rivadeneira y Mario Hart tendrán un segundo bebé. | Fuente: Instagram

Se conocen desde sus tiempos en programas 'reality', se casaron hace cinco años y tienen ya una familia a la espera de crecer. Korina Rivadeneira y Mario Hart son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento peruano.

Próximos a tener su segundo bebé, que en esta ocasión será un varón, la modelo venezolana destacó recientemente el buen papel que desempeña como padre el piloto de carreras. "Él es súper bueno, súper engreidor, yo siento que tengo al esposo perfecto", dijo al programa "Estás en todas".

Para Korina Rivadeneira, Mario Hart "podrá tener sus defectos" como "ser humano", pero es alguien que la "apoya en todo". "Yo siento que tengo a la mejor persona del mundo a mi lado, la persona que yo necesito. Me apoya, siempre está conmigo, me defiende como no tienes idea", señaló.

Sin embargo, hay situaciones en su vida como pareja que no son como antes. "Algunas cosas se van enfriando, naturalmente, como por ejemplo la vida más íntima. Me imagino que es normal", matizó la exchica reality.

Por lo demás, Mario Hart es, según su esposa, una persona "muy madura". "Porque me ha enseñado, desde que estamos juntos, que el amor que nosotros tenemos es mucho más importante que todo", manifestó.

Así se enteró Korina Rivadeneira de su embarazo

A inicios de marzo, Korina Rivadeneira cómo se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo con Mario Hart. Ella reveló que fue una noticia fortuita, aunque los síntomas ya se habían manifestado. "Me sentía rara, decía siento que me estoy muriendo", manifestó.

Fue su mamá quien le recomendó hacerse una prueba, pues alegó que tenía "cuerpo de embarazada". "Cuando me escuchó, yo estaba con ataque de risa, le enseñé la prueba y él [Mario Hart] dijo: 'No puede ser'. Fue hermoso, pero fue una gran sorpresa", añadió.

Recientemente, Korina Rivadeneira formó parte del elenco de la película '¿Quién dijo Detox?', producida por Tondero y donde tiene el papel de villana. El filme llegó a la cartalera peruana el pasado 10 de marzo.

Su primera hija nació en el 2020

El domingo 6 de septiembre de 2020, Korina Rivadeneira entró a la sala de parto para dar a luz a su primera bebé, a quien llamaron Lara. A través de Instagram, Mario Hart anunció el nacimiento de su hija.

“Larita nació. Salió todo espectacular, salió todo muy bien. Gracias a Dios, voy a estar con ella como 30 o 40 minutos en un salón especial. Kori todavía no ha despertado después de la operación. En un rato, la traen al cuarto y también a la bebé para que pueda estar con ella. Fue todo muy emocionante y muy lindo”, reveló en sus historias de la red social.

Como era de esperar, Mario Hart y Korina Rivadeneira estaban ansiosos por dar la bienvenida a su primera hija, quien nació el 6 de septiembre, tal como lo habían planeado. En esta experiencia con su primogénita, ambos han documentado su paso por la clínica para finalmente verla llegar al mundo.

