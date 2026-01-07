“Su esperanza de vida es de dos años”: exintegrante de Little Mix revela grave problema de salud de sus gemelas

La cantante británica Jesy Nelson compartió el diagnóstico con sus seguidores y no pudo evitar quebrarse al contar los problemas de salud de sus hijas de ocho meses de nacidas.

La exintegrante de Little Mix, Jesy Nelson, está viviendo un grave momento familiar ya que, a través de sus redes sociales, dio detalles de la salud de sus gemelas Ocean Jade y Story Monroe Nelson-Foster.

Actualmente, las menores tienen ocho meses de nacidas, y se les ha diagnosticado un trastorno neuromuscular poco común llamado atrofia muscular espinal (AME) tipo 1.

En mayo de 2025, Nelson dio la bienvenida a sus hijas junto a su prometido Zion Foster y en el video publicado en su cuenta de Instagram, recordó que las niñas estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales porque habían nacido prematuras. Además, había notado que las gemelas no mostraban tanto movimiento en sus piernas como deberían

“Después de los tres o cuatro meses más agotadores y de un sinfín de citas, a las niñas ahora se les ha diagnosticado una enfermedad muscular grave llamada AME tipo 1”, contó.

“Es una enfermedad grave para un bebé”

Entre lágrimas, Jesy Nelson también recordó que es probable que sus hijas queden discapacitadas por esta condición. “Nos dijeron que probablemente nunca podrán caminar, que probablemente nunca recuperarán la fuerza en el cuello, por lo que quedarán discapacitados. Así que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es brindarles tratamiento y esperar que todo salga bien”, mencionó.

Por otro lado, explicó que, por este mal, la esperanza de vida de sus hijas se reduce a dos años: “Es la enfermedad muscular más grave que puede padecer un bebé”.

Añadió también que “ha tenido que convertirse en una enfermera” para sus hijas desde su diagnóstico. “En el lapso de dos semanas desde que recibí su diagnóstico… tuve que ponerlos en respiradores y hacer muchas cosas que ninguna madre debería tener que hacer jamás con su hijo”, explicó.

“Tengo que estar agradecida porque, al fin y al cabo, siguen aquí y eso es lo más importante, y han recibido el tratamiento”, dijo. “Y creo firmemente que mis hijas superarán todos los obstáculos y, con la ayuda adecuada, lucharán contra esto”.