"No sabe de lo que habla": Xoana González se pronuncia sobre las declaraciones de Francisca Aronsson sobre OnlyFans

La modelo argentina Xoana González se pronunció sobre los comentarios que hizo la actriz Francisca Aronsson, quien aseguró que la plataforma OnlyFans es "denigrante".

"No sé quién es ella, pero lejos de ser denigrante… a mí me encanta, hago OnlyFans con mi esposo desde hace cinco años y se siente muy gratificante. Siento que no sabe de lo que habla y entiendo que mucha gente habla desde la ignorancia o prejuicio, pero ya me acostumbré", señaló González en declaraciones que recoge Trome.

Xoana González revela qué hará con el premio que ganó en EVDLV

Por otro lado, la modelo comentó que invertirá los 25 mil soles que ganó en El valor de la verdad para remodelar la casa de su mamá, quien falleció hace poco.

"Fue muy liberador sentarme en el sillón rojo. Con el premio compraré la mitad de la casa que le pertenece a mi hermano y la remodelaré. Eso le venía ofreciendo a mi mamá desde hace años", precisó.

Xoana González deja atrás las críticas de su expareja Rodrigo Valle

Sobre los comentarios de su expareja, Rodrigo Valle, quien aseguró que Xoana González necesitaba ayuda tras sus confesiones en El valor de la verdad, ella le restó importancia.

"Prefiero no contestarle, es parte de mi pasado y ahora estoy enfocada en estar bien emocionalmente", agregó.

Como se sabe, Rodrigo calificó de mentirosa a Xoana, afirmando que él nunca le fue infiel y que ella se habría inventado la historia por venganza.

"Nunca le fui infiel, ella se ha creado ese cuento y si lo asegura, entonces que muestre pruebas", declaró.