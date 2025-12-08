¡De Perú a Colombia! La Tigresa del Oriente sorprende en el videoclip oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G

La artista peruana volvió a encender las redes tras aparecer en el nuevo videoclip de Karol G. “Soy clave”, escribió la Tigresa del Oriente tras su inesperada colaboración.

La Tigresa del Oriente volvió a causar revuelo al aparecer en el videoclip oficial de Tropicoqueta, el nuevo lanzamiento de Karol G. La artista peruana compartió escenas del detrás de cámaras y agradeció la invitación con su característico humor: “Soy clave”, escribió en sus redes sociales.

Semanas atrás, la Tigresa ya había sorprendido a sus seguidores con su propia versión de Thriller, donde se transformó en una “felina fantasma” paa homenajear a Michael Jackson. Ahora, la intérprete volvió al centro de la conversación al sumarse a la producción de la estrella colombiana.

Una fiesta latina con Karol G

El videoclip, estrenado en paralelo al documental internacional La Premiere, reúne a varias figuras de la cultura pop latina. Entre ellas destacan la Tigresa del Oriente, la vedette mexicana Lyn May y Felipe, el pequeño argentino que se hizo viral en TikTok por su divertido movimiento de hombros.

“Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y con el corazón a mil”, escribió Karol G en sus redes al lanzar el especial. “Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar y disfrutar la vida con la gente que más quieres”.

En Tropicoqueta, la Tigresa luce su estilo felino y forma parte de un set colorido que celebra distintas expresiones culturales de la región. Desde la grabación, la artista peruana incluso compartió un video abrazando a Karol G y saludando a las cámaras con sus clásicos movimientos de garras.

¿Quién es la Tigresa del Oriente?

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida artísticamente como La Tigresa del Oriente, es una cantante, compositora, actriz y figura viral peruana que alcanzó fama internacional en los 2000 gracias a sus videoclips en YouTube, donde combinó ritmos tropicales, estética extravagante y un estilo inconfundible.

Su personalidad desinhibida y su propuesta kitsch la convirtieron en un ícono de la cultura pop latinoamericana. A lo largo de su carrera ha lanzado varios álbumes, colaborado con artistas como Wendy Sulca, Delfín Quishpe y Dante Spinetta, e incursionado en el teatro. También ha protagonizado momentos virales que la mantienen vigente entre audiencias jóvenes.

