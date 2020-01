Laura Bozzo respondió a su expareja, el argentino Cristian Suárez. | Fuente: Facebook

En entrevista desde la ciudad de México para Escena, en RPP Noticias, la conductora de televisión Laura Bozzo fue consultada por las declaraciones que su expareja, el argentino Cristian Suárez, dio en un diario local.

Según Suárez, quien recientemente se casó con la empresaria Adriana Amiel, le pidió matrimonio a Laura Bozzo en nueve ocasiones, sin embargo, esta le dijo que no.

“No voy a hablar de un tema que para mí es cerrado. Toda la felicidad del mundo para todo el mundo, para Cristian Suárez”, sostuvo Laura Bozzo. “Cristian Suárez es un tema del que nunca volveré a hablar. Es un tema cerrado para mí. Solo le deseo bendiciones”, agregó.

En otro momento, Laura Bozzo mencionó que tiene planeado realizar nuevas producciones y que aspira llegar a grandes plataformas como Netflix o Amazon.

“Regreso a la televisión, a plataformas digitales tipo Netflix o Amazon, si Dios quiere. Y un canal de Youtube donde voy a dar consejos. Se va llamar “Que pase el desgraciado” y vamos a hablar de infidelidad, de todos los temas. Estoy feliz porque se me abren muchas puertas”, señaló Laura Bozzo.

La presentadora de televisión también indicó que el canal de Youtube lo manejaría su hija Victoria, pues “ella es la que conoce de redes sociales”. Además, aseguró que “si el contenido (de un programa) es bueno, no hay problema”, porque eso es suficiente para tener éxito.

No obstante, la peruana señaló que no le ha cerrado las puertas al amor, aunque afirmó que primero es el amor por su público. “Yo he tenido muchas personas con las que he podido tener vínculos. No me interesa”, acotó.

“Estoy dedicada a “Que pase Laura”. Ese es mi amor, mi público. Eso no tiene precio. El amor por mi público es lo que me queda de aquí hasta el último dia de mi vida”, añadió Bozzo.

“No niego que si un día llega un hombre al que pueda admirar, un hombre mayor, que me de cariño y me de un apoyo, obviamente no lo voy a descartar. Ya no menores”, aseveró.

De otro lado, Laura Bozzo confesó que, tras conversar con sus hijas, descartó incursionar en la política peruana y manifestó que está enfocada en sus proyectos profesionales. “Mi vida es la televisión, la gente.Todo lo que tengo se lo debo únicamente a mi público”, recalcó.