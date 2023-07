Laura Spoya sobre 'El Gran Chef Famosos': "Siento que regresé a un concurso de belleza"

Laura Spoya es una de las participantes que permanece en competencia en la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ por lo que seguirá preparando diversos platillos para satisfacer a los jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. La modelo peruana ha demostrado, hasta la fecha, sus ganas de continuar en el reality de cocina y superar las exigencias que se vendrán en los próximos programas.

“Siento que he regresado a un concurso de belleza. Es un sube y baja de emociones, y no sabes si vas a llegar a emplatar (servir la comida en el plato), pero llegas”, aseguró la exMiss Perú en una entrevista publicada en Trome este domingo 30 de julio.

Seguidamente, Laura Spoya aseguró que siempre va “lo más cómoda” posible a ‘El Gran Chef Famosos’ para así poder cocinar de la mejor manera. “Yo voy en buzo, zapatos bajos, con mis trenzas, lo más cómoda para cocinar. No me pondría tacos para cocinar, no los uso en mi día normal. Soy una Miss antimiss”, acotó.

En otro momento, recordó que desde niña veía como cocinaban sus abuelos por lo que ahora cocina en su casa para su familia. “Si (tengo noción de la cocina), porque mi mamá me tuvo muy joven y prácticamente me críe con mis abuelos, a quienes veía cocinas. Soy muy observadora, pero nadie me enseñó. Cocino en casa porque mis hijos tienen que comer y amor comer”, añadió la también presentadora de televisión.

Laura Spoya es una de las concursantes que continúa en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Laura Spoya aseguró que siempre va “lo más cómoda” posible a ‘El Gran Chef Famosos’. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Laura Spoya tuvo como refuerzo a su esposo Brian Rullan

Laura Spoya tuvo la oportunidad de cocinar junto a su esposo Brian Rullan en la emisión de ‘El Gran Chef Famosos’ del último sábado. La modelo se mostró contentar de recibir el apoyo de su conviviente, quien entró al set.

“¿Pero que ven mis ojos? Voy a tener un gran refuerzo el día de hoy”, expresó Spoya. Por su parte, Katia Palma tuvo palabras de elogio hacia el invitado y esposo de su compañera. “Camina por la sombra, pero con la luz te puedes derretir, bombón”, dijo la actriz cómica.

Los concursantes tuvieron que cocinar junto a sus refuerzos el primer plato de chorizos artesanales y preparar, además, una salsa agridulce. El jurado se mostró satisfecho con los platos preparados por Laura Spoya y su pareja. “Muy rico el chimichurri”, señaló Nelly Rossinelli. “Está muy rico, muy bien”, añadió Javier Masías. “Muy bien chicos, los felicito. Lo han hecho muy bien”, fue el comentario de Giacomo Bocchio.

Finalmente, Katia Palma y Natalia Salas pasaron a noche de sentencia luego de preparar el segundo plato de pollo a la brasa con papas, ensalada y ají pollero. Mientras que Laura Spoya y Ale Fuller se salvaron.