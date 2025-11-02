Leslie Moscoso en ‘El valor de la verdad’: ¿qué la motivó a sentarse por primera vez en el sillón rojo?

La bailarina participa por primera vez en el programa de Beto Ortiz. En los adelantos, asegura que revelará momentos difíciles de su vida que sorprenderán incluso a sus familiares.

Leslie Moscoso se sienta en el sillón rojo este domingo para contarlo todo. La actriz cómica y bailarina hablará en El valor de la verdad (EVDLV) sobre un pasado marcado por el abuso y la violencia, de acuerdo con lo que se pudo ver en el adelanto del programa.

“Su verdad es una colección de todas las formas de violencia que existen contra las mujeres... Espero que muchas adolescentes, muchas mujeres, muchas niñas lo vean”, dijo el conductor Beto Ortiz antes de grabar la participación de Leslie.

¿Por qué decidió participar en El valor de la verdad?

“Estoy tranquila, pero me imagino que cuando comencemos me voy a poner nerviosa”, comentó Leslie a las cámaras de EVDLV antes de pasar al set. “Hoy voy a contar cosas que nunca en mi vida hablé. Incluso mis invitados se van a asombrar de algunas cosas”.

La acompañaron su consejero espiritual, Teo; su hija mayor, Mayle Manrique, quien comentó: “Hemos pasado momentos bonitos y duros. Estoy acá para darle fuerza, apoyarla mucho y acompañarla en su verdad”; y su madre. Los tres se sentaron en el sillón blanco para escuchar su testimonio y salvarla, si lo consideraban necesario, de la pregunta más comprometedora entre las 21 que tiene preparadas Beto Ortiz.

Por su parte, Leslie confesó que esta era la oportunidad para compartir lo que ha aprendido a través de los momentos más dolorosos de su vida. “Tengo una imagen de mujer sexy, fuerte, empoderada, femme fatale... pero he pasado por momentos muy difíciles. Esto puede ayudar a muchas mujeres que han vivido episodios de violencia”.

¿Quién es Leslie Moscoso?

Leslie Moscoso es una actriz, comediante y bailarina peruana reconocida por su participación en programas de humor y entretenimiento de la televisión nacional. Nació en Lima y alcanzó popularidad en la década de los 2000 gracias a su trabajo en el programa Recargados de Risa.

A lo largo de su carrera, Leslie también ha incursionado en el teatro y en espectáculos de revista, consolidándose como una figura destacada del medio artístico peruano.

En los últimos años, ha usado su voz para compartir experiencias de vida relacionadas con la maternidad, las relaciones y la violencia de género, buscando generar conciencia sobre la importancia de denunciar el maltrato.

