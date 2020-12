Leslie Shaw admite que este año aprendió a estar sola. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw cierra el año de la mejor manera: con un Premio Heat 2020 y nuevos proyectos musicales, incluso la están llamando para realizar giras en Europa y EE.UU. Claro, cuando sea más seguro.

Pronto cumplirá un año desde que se mudó a EE.UU. para expandir sus horizontes como artista. Este periodo también estuvo marcado por la pandemia, tiempo en el que aprendió paciencia y a estar sola.

"He aprendido a no necesitar de nadie más, me encantar estar soltera y no deberle nada a nadie y ser mi propia jefa", apuntó la cantante de "Estoy soltera" junto a Thalía y Farina. "He tomado las riendas de mi futuro y de mi carrera, me siento una mujer empresaria y empoderada", destacó al diario Correo.

Leslie Shaw siempre se ha considerado una mujer independiente; pero, al estar alejada de su familia y su país, la ayudó a creer más en sí misma y todo lo demás pasó a segundo plano. De allí que no necesite a una pareja a su lado o, como repite, le encanta estar soltera.

"He descubierto que puedo sola, que no necesito de un hombre, de nadie que esté ahí, he aprendido a vivir sola, a manejarme sola, a tomar mis propias decisiones", indicó.

Asimismo, sostuvo que este 2020 le permitió conocerse mejor y darse cuenta de todo lo que puede lograr sola. "Puedo componer mi propia música, producirla y recibir premios como el Heat. Quiere decir que lo estoy haciendo bien", remarcó la artista.

PROYECTOS

Para el próximo año, Leslie Shaw planea lanzar nueva música. Tiene pendientes grabaciones de videoclips y, en los primeros meses, la han invitado a varias ceremonias de entrega de premios. Además, espera que pronto se puedan volver a dar conciertos.

Mientras alista sus planes del 2021, la cantante pretende celebrar Navidad con su familia en el Perú. "Tengo muchas ganas de estar con ellos", agregó.