"Feliz cumpleaños a mi alma gemela": Leyla Chihuán recibe romántica sorpresa por parte de su pareja

Abril Cárdenas le organizó una sorpresa a su pareja Leyla Chihuán por sus 50 años.
Abril Cárdenas le organizó una sorpresa a su pareja Leyla Chihuán por sus 50 años.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La exvoleibolista compartió en redes sociales el tierno gesto con el que su pareja Abril Cárdenas celebró su cumpleaños, generando reacciones entre sus seguidores.

Este jueves 4 de septiembre, Leyla Chihuán está cumpliendo 50 años. Para celebrarlo, su pareja Abril Cárdenas le organizó una sorpresa romántica y compartió el momento en redes sociales. 

Happy birthday (Feliz cumpleaños) a mi soulmate (alma gemela), mi mejor amiga, mi cómplice, la real role model (modelo a seguir). Festejo tu vida hoy y siempre”, escribió. Por su parte, la exvoleibolista le agradeció por el detalle y le dejó un comentario lleno de amor:

“Gracias por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro”.

En las imágenes, se ve a Leyla Chihuán en su habitación que está decorada con globos color dorado, una torta, flores y más. 

Leyla Chihuán: “Estoy perdidamente enamorada”

En una entrevista para el programa Así Somos de RPP, la excongresista reveló que está enamorada y vive una etapa plena junto a su pareja; además, dijo haber encontrado la paz mental que tanto anhelaba.

"Estoy enamorada, perdidamente ¿Por qué lo voy a negar? Estoy muy feliz, muy contenta, muy tranquila, muy llena de buena vibra y, sobre todo, de paz mental, que es lo que te tiene que aportar una pareja", respondió en octubre de 2024. En su declaración, Chihuán también resaltó la importancia del respeto, la amistad y del apoyo mutuo en una relación.

"Una pareja que te fastidia todo el tiempo, no. (En mi relación) Hay respeto, hay amistad, hay un buen consejo y una buena persona que te escucha, que te critica -en el buen sentido- pero que te apoya y te incentiva a seguir adelante. Si tienes todo eso ¿Qué más le puedes pedir a la vida?", expresó.

¿Cómo se conocieron Abril Cárdenas y Leyla Chihuán? 

Hace unos meses, en conversación con Verónica Linares, Chihuán contó cómo fue que conoció a Abril Cárdenas. En su relato, la deportista mencionó que su primer acercamiento fue por redes sociales mientras se llevaba a cabo los Juegos Olímpicos 2024.

“Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba (en Instagram) el día a día que hacía con los chicos de la delegación peruana. (...) Me llega un mensaje que decía algo así como: 'Amo tu actitud y tu carácter'. Al día siguiente, me puso algo y yo volví a reaccionar con una carita”, contó.

Después de intercambiar mensajes y notar que tenían amigos en común, comenzó su historia, primero como amigas y ahora como pareja.

Leyla Chihuán

