Pamela Franco se pronuncia tras conciliación de régimen de visitas entre Christian Cueva y Pamela López

Pamela Franco fue consultada acerca de la reciente conciliación entre Christian Cueva y Pamela López sobre el régimen de visitas, la cual permitió al futbolista reencontrarse recientemente con sus hijos. La cantante manifestó estar de acuerdo con la decisión, aunque evitó hablar a detalle del tema.

"Qué bueno, pero la verdad no tengo nada que opinar ahí", dijo en un informe emitido por el programa Amor y fuego. Ante la repregunta de un reportero sobre si era momento de que los padres llegaran a un acuerdo por el bienestar de los niños, añadió: "Claro, más no puedo opinar porque no me compete".

También confía en que Christian Cueva "encontrará la manera" de pasar más tiempo con sus hijos ahora que existe un régimen de visitas establecido.



Pamela Franco confirma que vive un buen momento sentimental con Christian Cueva

Sobre su relación sentimental con el actual jugador de Emelec, Pamela Franco confirmó que viven un buen momento y que recientemente viajó a Ecuador para reencontrarse con él.

"Hasta el momento estamos bien y esperamos que todo siga marchando de la misma manera. Se vienen las vacaciones, falta poco", señaló.

Respecto a cómo sobrellevan la relación a pesar de la distancia y los compromisos laborales, la artista respondió: "Él tiene sus cosas, yo también trabajo y sería difícil que él esté aquí y yo viajando. Es algo que complementamos y le damos prioridad al trabajo".

Aunque su pronunciamiento fue breve, Franco se refirió a los rumores de una supuesta celebración en la que se mencionó a Christian Cueva junto a otros futbolistas del Emelec.

"No tengo nada que decir de eso, chicos. Nosotros conversamos de muchas cosas, queda entre nosotros, lo importante es que todo está bien", concluyó.

Pamela López confirma que retomó el diálogo con Christian Cueva

El programa Magaly TV, La Firme conversó con la expareja de 'Aladino', Pamela López, quien confirmó que decidió retomar la comunicación con Christian Cueva para llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas por el bienestar de sus hijos.

López explicó que, después de varios meses sin comunicación, tuvo que desbloquear el número telefónico de Cueva para conversar directamente con él sobre el tema.

"Ambos coordinamos directamente como padres, tuve que desbloquearlo para poder comunicarme con él. Me escribió para decirme que iba a recoger a mis hijos y también que los iba a dejar", detalló la influencer.

Pamela aclaró que la conciliación sobre el régimen de visitas no está vinculada al tema de la pensión de alimentos, pues, según señaló, se trata de dos acuerdos distintos.