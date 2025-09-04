Últimas Noticias
"La gente nos decía que era mi hija": Susy Díaz defiende a Flavia Laos de críticas por retoques estéticos

Susy Díaz y Flavia Laos causan furor en Kick.
Susy Díaz y Flavia Laos causan furor en Kick. | Fuente: Instagram: Susy Díaz / Instagram: Flavia Laos
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La excongresista Susy Díaz incursionó en el streaming y tuvo como invitada a Flavia Laos en la plataforma Kick.

Toda una influencer. La exvedette Susy Díaz se animó a incursionar en la plataforma de streaming Kick, donde ya comenzó a generar contenido en colaboración con figuras de la farándula. Una de las primeras en acompañarla fue Flavia Laos, a quien consideró como su "hija artística".

"Yo soy TikToklover, pero ahí hay ciertas restricciones, así que he entrado al mundo del Kick, que es más libre y puedes hablar de cualquier cosa. Sin embargo, no lo hago por el ingreso de dinero, sino porque es más libre", señaló Díaz en declaraciones recogidas por Trome.

La también excongresista comentó que disfrutó mucho de la compañía de Laos, quien fue reconocida en 2022 como la 'Mejor influencer latina' en los People’s Choice Awards.

"Flavia es de las mías, habla igual que yo, es bien humilde y la gente nos decía que era mi hija. Me divertí un montón con Flavia", aseguró.

Susy Díaz quiere volver a hacer contenido con Flavia Laos

El éxito de su primer encuentro en Kick -que ya supera las dos millones de reproducciones- motivó a ambas a planear una segunda colaboración. "Ya hablé con su mánager y me ha dicho para grabar otra vez", adelantó Díaz.

Susy también se refirió a los comentarios en redes sociales que la comparan con Flavia Laos. De hecho, la joven influencer ya había manifestado que esas opiniones no le desagradan.

"Nos parecemos bastante y nos comparan. Flavia tiene bastante talento, canta bonito y la admiro porque es bien trabajadora. La conocí por primera vez y me encantó", comentó.

Respecto a las críticas que recibió por los retoques estéticos de Laos, Díaz opinó: "La veo natural, pero ella me contó que había subido de peso y por eso se le veía un poco distinta, pero ya bajó y está perfecta. Flavia es una muñeca".

¿Qué es Kick?

Kick es una plataforma de streaming en vivo lanzada en 2022 que busca competir con gigantes como Twitch. Su principal característica es la mayor libertad de contenido, permitiendo a los creadores expresarse con menos restricciones que en otras redes sociales.

Además, la plataforma ofrece un modelo de monetización atractivo para los streamers, ya que permite conservar un mayor porcentaje de las ganancias.

Esto, sumado a su enfoque en la interacción directa con la audiencia, la convirtió en una alternativa en crecimiento dentro del mundo del entretenimiento digital.

@susydiazperu13 @Flavia Laos Urbina #paratii #fouryou ♬ sonido original - Susy Diaz

Tags
Susy Díaz Flavia Laos Farándula Kick

