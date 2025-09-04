“Ya no quiero tenerla en mi vida”: Suheyn Cipriani revela que su madre le pidió perdón, pero marca distancia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En su episodio de El valor de la verdad, Suheyn Cipriani contó pasajes de su vida donde en gran parte de su infancia, mencionó que Betsabeth Noriega, su madre, no le apoyo cuando sufrió en su niñez. A semanas de ese momento, la modelo realizó un en vivo en TikTok donde comentó que su mamá le había escrito un mensaje para pedirle perdón.

Si bien el texto tiene palabras cargadas de arrepentimiento, la recordada Miss Eco Internacional aseguró que no quiere retomar el contacto con ella. “Con el dolor en mi corazón, ya no quiero tenerla en mi vida”, dijo entre lágrimas.

De acuerdo con Suheyn Cipriani, en el mensaje, su mamá menciona que siempre la amó y que no puede explicar su actitud. “Bueno, hija, espero que me puedas perdonar algún día… Mamá siempre te va a amar”, reza parte del texto. Además, recordó episodios como los que contó en El valor de la verdad de que su madre habría cortado los frenos de su auto, pero la señora se justificó que lamenta las acciones que tuvo antes.

Sin embargo, la joven negó que esté lista para la reconciliación. Después del en vivo en TikTok, recibió cientos mensajes de apoyo.

¿Qué dijo la madre de Suheyn Cipriani ante las acusaciones de su hija en EVDLV?

Como se recuerda, después de las confesiones de El valor de la verdad de Suheyn Cipriani, su madre Betsabeth Noriega se pronunció negando los hechos narrados por su hija. "Ella contó su verdad, pero no es la verdad", afirmó.

También declaró sentirse decepcionada y liberada de una culpa que, según dijo, no le correspondía. "Le he dado mi vida a ella, he dejado muchas cosas por ella, pero ya no más", expresó en Amor y Fuego.

Tras participación en El valor de la verdad, Suheyn envió un mensaje privado a su madre explicando que no buscaba hacerle daño, sino contar su verdad como una manera de cerrar etapas. "Jamás lo hice con la intención de exponerte ni hacerte daño", se lee en el mensaje que Noriega mostró a las cámaras. Asimismo, le ofreció ayuda económica durante los siguientes meses.

Pese al intento de acercamiento, ella rechazó el ofrecimiento. "Pensabas que me podías comprar con dinero, pero no hija, no se hace eso", respondió, cerrando así cualquier posibilidad de reconciliación.

El distanciamiento de entre Suheyn Cipriani y su madre

Cabe resaltar que el quiebre de la relación entre Suheyn y su madre se dio cuando la modelo contó episodios de su infancia en EVDLV .

La joven relató haber sido víctima de violencia física por parte de su madre, a quien acusó de golpearla hasta dejarla semiinconsciente. Además, afirmó que fue abusada por su padrastro a los siete años y que, al contárselo a su madre, esta no solo habría ignorado la situación, sino que la llevó a su iglesia, donde le dijeron que "estaba endemoniada" y que tenía "un espíritu de seducción".

En su cuenta de TikTok, Cipriani se conmovió al recordar que sintió que su mamá no le creía lo que le estaba sucediendo. Por ese motivo, su comunicación fue casi nula y las heridas no llegaron a cerrar.

