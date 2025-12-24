“Ya no voy a callar más”: Miss Arequipa 2025 denuncia agresión física y psicológica por parte de su expareja

Lidia Barbachan mostró los golpes en su rostro y cuello que recibió por parte de su expareja, identificado como Erick Gutiérrez, quien la retuvo en su domicilio para agredirla.

Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, realizó una denuncia pública contra su expareja, identificado como Erick Gutiérrez; a quien acusa de haberla golpeado, insultado, ahorcado y retenido contra su voluntad, según manifestó en un extenso testimonio difundido en sus redes sociales, donde además mostró las lesiones que habría sufrido.

La joven indicó que el presunto ataque ocurrió el 17 de diciembre a las 8:00 a.m., cuando -según su relato- fue agredida dentro del domicilio del denunciado. Afirmó que gracias a la intervención de sus padres y de la Policía logró salir del lugar y posteriormente acudir a la comisaría para formalizar la denuncia.

“Esta no es la primera vez que he sido agredida. Tiempo atrás recibí amenazas, maltrato psicológico y físico, por eso es que hasta el día de hoy nunca hablé. Esta persona no solo lanzaba amenazas contra mí también contra mi familia y contra mi círculo, por eso es que tuve mucho miedo y no hablé”, sostuvo.

No es la primera vez que ha sido agredida

Lidia Barbachan aseguró que no es la primera vez que habría sido víctima de violencia por parte de esta persona, mencionando episodios previos de maltrato psicológico, amenazas y agresiones físicas, además de presuntos intentos de chantaje mediante videos íntimos. “Basta, ya no me voy a callar más”, expresó al inicio de su declaración, explicando que recién decidió hacerlo público debido al difícil momento emocional que atraviesa.

En su testimonio, la reina de belleza también afirmó que durante la presunta agresión fue atacada con golpes en el rostro, jalones de cabello, ahorcamiento y golpes con correa, e incluso denunció amenazas de muerte con un cuchillo. Señaló además que los hechos habrían ocurrido frente a familiares del acusado.

“Todo esto en presencia de su madre y su padre que no hicieron nada por defenderme. También hubo un momento en el que ingresó a la habitación con un cuchillo y repetía que me quitaría la vida. Cuando intentaba pedir auxilio, los golpes eran más intensos”.

Lidia responsabiliza a su expareja si algo le llega a ocurrir

Barbachan pidió justicia y garantías para su vida y la de su familia, además de advertir a otras mujeres sobre su expareja, quien -según señaló- trabaja como docente en academias preuniversitarias. “Si algo me pasa o a mi familia, ya saben a quién culpar”, sostuvo.

Hasta el momento, no se han conocido declaraciones públicas del denunciado que, de acuerdo con la modelo arequipeña, actualmente trabaja como docente de academias preuniversitarias. "Le pido a las chicas que lo conocen que tengan mucho cuidado. Pido justicia y garantías para mi vida. Sé que Erick está hablando con otra persona para hacerme daño”.